NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

Stoltenberg NATO'nun her iki müttefik için bir diyalog platformu olmayı sürdüreceğini söyledi.NATO, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları nedeniyle gerginlik yaşayan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının toplantısı nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifaka üye iki ülke arasında gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Alman hükümetinin iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarınımemnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, kendinin de düzenli olarak Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu ifade etti.

"Doğu Akdeniz'deki durumu müttefiklik dayanışması ruhu ve uluslarası hukuk temelinde çözmek için bir yol bulmak zorundayız" diyen Stoltenberg, NATO'nun her iki müttefik için de bir diyalog platformu sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri, AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yıllardır yaşanan deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığı gerilime dönüştürdü. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere itiraz eden Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu savunuyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu belirterek, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor.İki ülke arasında artan gerilimin askeri çatışmaya dönüşme riski, AB ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor.