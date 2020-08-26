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NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

26.08.2020 18:10 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de tansiyonunun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

Stoltenberg NATO'nun her iki müttefik için bir diyalog platformu olmayı sürdüreceğini söyledi.NATO, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları nedeniyle gerginlik yaşayan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarının toplantısı nedeniyle Berlin'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifaka üye iki ülke arasında gerilimin azaltılmasına ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyledi. Alman hükümetinin iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarınımemnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, kendinin de düzenli olarak Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu ifade etti.

"Doğu Akdeniz'deki durumu müttefiklik dayanışması ruhu ve uluslarası hukuk temelinde çözmek için bir yol bulmak zorundayız" diyen Stoltenberg, NATO'nun her iki müttefik için de bir diyalog platformu sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri, AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yıllardır yaşanan deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığı gerilime dönüştürdü. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere itiraz eden Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu savunuyor. Türkiye ise bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu belirterek, Yunanistan'ın iddiasını reddediyor.İki ülke arasında artan gerilimin askeri çatışmaya dönüşme riski, AB ve NATO tarafından endişeyle karşılanıyor.

AB savunma bakanlarının Doğu Akdeniz gündemi

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime işaret ederek, NATO'nun "büyük bir iç sorun" ile karşı karşıya olduğunu söyledi. AB yetkilisi durumun, "gerçekten gergin ve zor" olduğunu ifade etti.

AB savunma bakanlarının katılımıyla bugün Berlin'de yapılan toplantının gündemindeki konular arasında Doğu Akdeniz meselesi de bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıya katılan isimler arasında yer alıyor.

AB dışişleri bakanları ise perşembe günü Berlin'de yapacakları toplantıda Doğu Akdeniz gerilimini de ele alacak. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerini eleştirerek, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destek veriyor. Toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım çağrısının da tartışılması bekleniyor. AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, bu toplantıda Türkiye aleyhine bir yaptırım kararı çıkacağını tahmin etmediğini dile getirdi.

AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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