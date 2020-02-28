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NATO'dan Türkiye'ye Dayanışma ve Destek Mesajı

28.02.2020 15:06 | Son Güncelleme

NATO Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'ye daha fazla destek için ne yapılabileceğini müttefikler değerlendiriyor" dedi

NATO'dan Türkiye'ye Dayanışma ve Destek Mesajı

NATO'ya üye ülkelerin temsilcileri, Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'ye hava desteği veriyoruz. Daha fazla destek için ne yapılabileceğini müttefik ülkeler değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin talebi üzerine NATO, ittifakın kurucu antlaşmasının dördüncü maddesi kapsamında istişare için olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında müttefik ülkelerin Türkiye'ye en derin taziye dileklerini ilettiklerini, müttefiklerin Türkiye'yle dayanışma gösterdiklerini ifade etti. Stoltenberg, "Türkiye değerli bir NATO müttefikidir. Gelişmelerden en fazla etkilenen NATO ülkesidir" dedi.

"Daha fazla destek için ne yapılabileceğine bakıyoruz"

NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye AWACS uçaklarıyla sağlanan desteğe atıfta bulundu.

"Türkiye'ye farklı şekillerde hava savunma sistemleri dahil destek veriyoruz. Müttefikler daha fazla destek için ne yapılabileceğine bakıyor. Bu toplantının yapılması da Türkiye'ye açık bir destek" ifadelerini kullandı.

Suriye ve Rusya'ya "uluslararası hukuka saygı" çağrısı

NATO Genel Sekreteri, Suriye'ye ve onun destekçisi Rusya'ya saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu. Stoltenberg, "Suriye ve Rusya'ya Suriye iç savaşına barışçıl bir çözüm bulunması konusunda Birleşmiş Milletler liderliğinde yürütülen çabaların bir parçası olmaları çağrısı yapıyoruz." dedi.

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