HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. NATO'dan Türkiye'ye Kabil Havalimanı Teşekkürü

NATO'dan Türkiye'ye Kabil Havalimanı Teşekkürü

18.08.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri, Afganistan'daki durumdan Afgan siyasi liderleri sorumlu tuttu, Türkiye'ye de Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda teşekkür etti

NATO'dan Türkiye'ye Kabil Havalimanı Teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan ordusunun hızlı çöküşünden Afgan siyasi liderlerin sorumlu olduğunu, bundan NATO ittifakının da çıkarması gereken dersler olduğunu söyledi. Stoltenberg, askeri eğitimlerin nasıl yapılması gerektiğine dair yaşananlardan alınması gereken dersler olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri “Afgan liderlerin başarısızlığı bugün gördüğümüz trajedinin yaşanmasına neden oldu” değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, Afganistan’da denetimin bu kadar büyük bir süratle Taleban’ın eline geçmesinin kendileri açısından da sürpriz olduğunu olduğunu dile getirdi.

Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısınn ardından yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye’ye de Kabil Havalimanı’ndaki operasyonları nedeniyle teşekkür etti.

Stoltenberg “Hayati önem taşıyan havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda NATO müttefiklerine ama özellikle Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’a teşekkür etmeme izin verin” dedi.

Genel Sekreter “ABD şu an havalimanına güvenliği sağlamak için asker takviyesinde bulunuyor. Türkiye, yıllardır havalimanında güvenliği tesis ediyor. Norveç havalimanı hastanesini işler kılıyor. Diğer müttefikler ve İngiltere de destek sağlıyor” dedi.

Stoltenberg, NATO üyesi diğer ülkelerin de tahliye işlemlerini hızladırmak için Kabil Uluslararası Havalimanı’na uçaklar gönderceklerini söylediğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu öldürüyorlardı! Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu öldürüyorlardı!
Yoğun bakımlarda üçüncü dozunu yaptırmamış hastalar artıyorYoğun bakımlarda üçüncü dozunu yaptırmamış hastalar artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Türkiye İş Bankası'nda son durum nedir?

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti!

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

Babam, kız kardeşimi vermek zorunda kaldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Meral Akşener'in Bayburt ziyaretinde arbede yaşandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Kabil'de korkunç görüntü! Uçağın tekerleğinden insanlar düştü

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Bakan Koca'dan '4. doz aşı' açıklaması

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.