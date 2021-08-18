NATO'dan Türkiye'ye Kabil Havalimanı Teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan ordusunun hızlı çöküşünden Afgan siyasi liderlerin sorumlu olduğunu, bundan NATO ittifakının da çıkarması gereken dersler olduğunu söyledi. Stoltenberg, askeri eğitimlerin nasıl yapılması gerektiğine dair yaşananlardan alınması gereken dersler olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri “Afgan liderlerin başarısızlığı bugün gördüğümüz trajedinin yaşanmasına neden oldu” değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, Afganistan’da denetimin bu kadar büyük bir süratle Taleban’ın eline geçmesinin kendileri açısından da sürpriz olduğunu olduğunu dile getirdi.

Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısınn ardından yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye’ye de Kabil Havalimanı’ndaki operasyonları nedeniyle teşekkür etti.

Stoltenberg “Hayati önem taşıyan havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda NATO müttefiklerine ama özellikle Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’a teşekkür etmeme izin verin” dedi.

Genel Sekreter “ABD şu an havalimanına güvenliği sağlamak için asker takviyesinde bulunuyor. Türkiye, yıllardır havalimanında güvenliği tesis ediyor. Norveç havalimanı hastanesini işler kılıyor. Diğer müttefikler ve İngiltere de destek sağlıyor” dedi.

Stoltenberg, NATO üyesi diğer ülkelerin de tahliye işlemlerini hızladırmak için Kabil Uluslararası Havalimanı’na uçaklar gönderceklerini söylediğini açıkladı.

