NATO’dan Ukrayna’ya Destek Mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın çok sayıda askerini sınırına yığdığı Ukrayna’ya destek mesajı verdi.

Stoltenberg durumun kontroldan çıkmasını önlemenin önemine dikkat çekerek Rusya’ya askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olması ve gerilimin tırmanmasının önüne geçmesi çağrısı da yaptı.

Stoltenberg, Brüksel’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ‘‘Gözümüzü açık tutmalıyız, karşı karşıya olduğumuz zorluklar konusunda gerçekçi olmalıyız. Bu şu ana kadar Rusya’dan gördüğümüz en büyük askeri sevkiyattır’’ diye konuştu.

Rusya’nın niyeti konusunda yorum yapmak istemediğini belirten Stoltenberg, ‘‘Sınırda aşırı bir yığılmaya tanık oluyoruz. Rusya’nın bu tür asker adımları, Ukrayna’ya karşı agresif eylemlerde bulunmadan önce atmaya meyilli olduğunu biliyoruz’’ dedi.

Rusya iddiaları reddediyor

Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin hareketleri son günlerde olası bir saldırı kaygısını arttırdı. Moskova ise iddiaları reddederek bu tür söylemlerin tahrik edici olduğunu kaydetti ve NATO’nun bölgedeki faaliyetlerini arttırmasından şikayetçi oldu.

Rusya, Kırım’ı 2014 yılında Ukrayna’dan ilhak etmiş ve karasularının da Moskova’ya ait olduğunu öne sürmüştü. Ancak birçok ülke yarımadayı hala Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.

Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılar Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinin kontrolunu da aynı yıl ele geçirmişti. Burada yaşanan çatışmalarda her iki taraftan askerler de hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Stoltenberg, sınırdaki askeri sevkiyatın Rusya’nın olası agresif bir eylemini kolaylaştıracağı gerekçesiyle, tehlikeli olduğunu belirtti. Ukrayna geçen hafta sınırdaki Rus askeri sayısının 100 bin civarında olduğu tahmininde bulunmuştu.

Rus askerlerinin kısmen Rusya-Ukrayna sınırına yakın konuşlandıklarını kaydeden Stoltenberg, kısmen de ilhak edilen Kırım'da bulunduklarını kaydetti. Stoltenberg, ‘‘Ayrıca Ukrayna'nın bir parçası olan Donbass'ta Rusya tarafından desteklenen ve yardım edilen militanları, ayrılıkçıları görüyoruz" dedi.

Bir NATO kaynağı, Rusya’nın sınırdaki sevkiyatında yer alan büyük tanklar ve topçu sistemleri gibi büyük malzemelerin gece yerlerinin değiştirildiğini bildirdi ve Rusya’nın, bahardaki askeri mevzilenmesi sırasında da benzer şekilde hareket ettiğini hatırlattı.

