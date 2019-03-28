HABER

NATO'nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı.

NATO'nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.
NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek öğle saatlerinde Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemileri saat 18.00 sıralarında Türk savaş gemisi F 243 TCG Yıldırım firkateyni öncülüğünde peş peşe İstanbul Boğazı'na girdi.
Boğaza ilk olarak Hollanda Kraliyet Donanması'na ait F 805 borda numaralı HNMLS 'Evertsen' adlı savaş gemisi girdi. Ardından İspanya Donanması'na ait F 81 borda numaralı 'Santa Maria' adlı güdümlü füze firkateyni giriş yaptı.
138 metre uzunluğunda ve çeşitli füzeler ile donatılmış firkateynden sonra boğaza Kanada Donanması'nın Halifax sınıfı çok amaçlı firkateyni olan FFH 333 borda numaralı HMCS 'Toronto' adlı gemisi girdi. NATO'ya bağlı 3 savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Savaş gemilerinin güvertelerinde çok sayıda askerin olduğu gözlenirken, savaş gemileri yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.
Kerç Boğazında Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından NATO ilk kez çok sayıda savaş gemisini aynı andan Karadeniz'e gönderdi.

(FOTOĞRAF)

NATO'nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiNATO'nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiNATO'nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçtiNATO'nun 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Kazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandıKazada ölen liseli Aydoğan, mezuniyet cübbesi ve kepiyle uğurlandı
Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.