HABER

NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:08 | Son Güncelleme

NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70. yılını kutlamak için Brüksel'deki Karargah'ta düzenlenen etkinlikte çalışanlarına yemek servisi yaptı.

Stoltenberg, NATO Karargahı'ndaki Agora bölümünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptıktan sonra önlüğünü takarak yemek servisine başladı.

NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana ile Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem de yemek servisinde Stoltenberg'e eşlik etti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin tüm çalışanlara 70. yıl kutlamaları kapsamında "yaptıkları muhteşem işler için" teşekkür etmek için düzenlendiğini ifade etti.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapisSibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis
Ayvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandıAyvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
70'inci yıl NATO Stoltenberg

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.