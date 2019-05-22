HABER

NATO’nun 70. yıl toplantısı aralık ayında

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 20:18 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70’inci yılındaki NATO Liderler Zirvesinin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacağını duyurdu.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerin liderlerinin iştirak edeceği yıllık zirvenin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70’inci yılındaki NATO Liderler Zirvesinin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacağını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelerin liderlerinin iştirak edeceği yıllık zirvenin 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı ile birlikte tarihi belirlediklerini belirten Stoltenberg, Londra’nın ilk NATO karargahına ev sahipliğini yaptığını ve nedenle Londra’nın 70. yılda Devlet Liderleri Zirvesi için uygun bir yer olduğunu ifade etti.

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Avusturya’da geçici hükümet göreve başladıAvusturya’da geçici hükümet göreve başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni imajına beğeni yağdı...

Yeni imajına beğeni yağdı...

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Biz diyoruz ki; Done deal

Türkiye'den ABD'ye yanıt: Biz diyoruz ki; Done deal

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Mehmet Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.