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NATO'nun doğu kanadı olası operasyonlara hazır

05.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmayı hedefleyen NATO, doğu kanadını güçlendirmeye devam ediyor.

NATO'nun doğu kanadı olası operasyonlara hazır

NATO'dan Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdiği askerlerle ilgili yeni bir açıklama geldi.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan savaş sürerken NATO da doğu kanadını askeri açıdan güçlendirmeye devam ediyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir NATO sözcüsü, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'a gönderilen yeni muharebe birliklerinin operasyonel hazırlık bakımından ilk seviyeye ulaştığını açıkladı.

NATO bu ülkelerdeki askeri güçlerinin sayısı ve mahiyeti konusunda net bir açıklamada bulunmadı. Ancak 21 Mart'ta yayımlanan bir listede, Slovakya'da hâlihazırda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Hollanda ve Çekya gibi ülkelerin gönderdiği askerlerden oluşan 2 bin 100 NATO askerinin bulunduğu belirtilmişti.

Macaristan'da Hırvatistan'dan 800, Bulgaristan'da ABD'den 900 askerin bulunduğu biliniyordu. Romanya'da ise ABD, Fransa, İtalya ve Belçika gibi ülkelerden 3 bin 300 asker konuşlandırılmıştı.

Yeni muharip birliklerin NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılığını ve savunma kabiliyetlerini artırması hedefleniyor. NATO şu ana kadar kalıcı olarak sadece Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da çok uluslu birimler konuşlandırmıştı. Normal şartlarda bu ülkelerdeki muharip güçler de bin ila bin 200 askerden oluşuyor. Ancak Ukrayna Savaşı sebebiyle son dönemde bu sayı ciddi ölçüde artırıldı.

Almanya şu an Litvanya'daki bin 600 askerlik bir muharip güce komuta ediyor. Berlin, geçen Mart ayında da Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemiyle birlikte askerler göndermişti.

ABD'den Bulgaristan'a sekiz adet F-16 satışı

NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerden Bulgaristan'ın ABD'den sekiz F-16 savaş uçağı satın almasına yönelik süreç de tamamlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Bulgaristan'a 1,67 milyar dolara sekiz F-16 satılmasına onay verdi.

Pentagon'un verdiği onay, ABD'nin NATO müttefiklerinden birinin Ukrayna'ya MIG-29 savaş uçağı tedarik edebileceği ve karşılığında Washington'ın da söz konusu ülkeye Amerikan uçağı verebileceğine dair iddiaların ortaya atıldığı bir dönemde geldi.

Bulgaristan, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ndeki pilotların uçurabildiği MiG-29'ları kullanan üç NATO üyesinden biri. Diğer iki ülkeyse Polonya ve Slovakya.

Ancak Pentagon sözcüsü John Kirby, F-16'ların satışlarıyla ilgili bir soru üzerine, bu konunun Bulgaristan'ın Ukrayna'ya MiG-29 tedarik etme ihtimaliyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

DW,dpa,AFP / CÖ,ET

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Anahtar Kelimeler:
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