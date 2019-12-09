NATO'nun Geleceği Ne Olacak?

NATO ülkeleri liderleri, ittifakın kuruluşunun 70’inci yıldönümü için İngiltere’nin başkenti Londra’da geçen hafta bir araya geldi. Londra sakinleri için bu toplantının, kent merkezinde trafiği felç etmenin dışında bir özelliği yoktu. Ayrıca, demiryolları çalışanlarının grev kararı alması, Londra halkının perişanlığını ikiye katladı.

Uzmanlara göre, Londralılar’ın somurtkan tavırları, NATO zirvesindeki genel havayı yansıttı. 70’inci yıldönümü neşeli bir kutlama ortamında değil, karşıt görüşlerin hakim olduğu bir tartışma ortamında gerçekleşti.

NATO’nun 29 üyesinin liderleri, süslü kelimeler kulllanmayı ve canayakın tavırlar sergilemeyi başardı. Ancak iki günlük zirvenin en başından beri, ittifak içindeki bölünmeler ortadaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, zirve öncesinde “NATO beyin ölümü yaşıyor“ yorumuyla tartışılan ve Washington’un transatlantik güvenliğine taahhüdü konusunda kuşku uyandıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sitem etti. “NATO hakkında böyle açıklamalar yapamazsınız. Bu çok saygısızca“ diyen Trump, Macron’un sözlerini NATO’ya “hakaret” olarak yorumladı.