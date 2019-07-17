NATO’nun gizli raporunda nükleer silahların yeri açıklandı

NATO, ABD ve Avrupa’da bulunan nükleer silahlara ilişkin gizli bir raporu yayınladı. Rapora göre, 150 nükleer silahtan 50’si İncirlik Üssü’nde yer alıyor.

NATO dün gizli bir raporu yanlışlıkla yayınladı. Belçika medyasının duyurduğu ve NATO tarafından kısa bir süre sonra yayından kaldırılan raporda ABD’nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki nükleer silahlarının yeri açıklandı. Saklanan 150 nükleer silahın Belçika’da bulunan Kleine Brogel Üssü, Almanya’daki Büchel Üssü, İtalya’da bulunan Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ile Hollanda’daki Volkel Üssü’nde yer aldığı ifade edildi. Türkiye detayının da dikkat çektiği raporda, 150 nükleer silahtan 50’sinin İncirlik Üssü’nde yer aldığı belirtildi.

NATO’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

