NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Türkiye, NATO'ya üye olduğu 67 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da başta terörizm olmak üzere güncel güvenlik zorluklarına karşı yürüttüğü kapsamlı ve kararlı mücadeleyle ittifaka katkıda bulunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Bak, NATO'nun kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, güvenlik sınamalarının geniş bir ölçekte arttığını ve hibrit bir karaktere dönüştüğünü, NATO'nun temsil ettiği dayanışma ruhu ve kolektif güvenlik olgusunun daha büyük önem taşır hale geldiğini belirtti.

NATO'nun, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana karşılaştığı çetin sınamalara ve tehditlere kendisini uyarlayarak etkinliğini ve caydırıcılığını sürdürdüğünü vurgulayan Bak, "İttifak, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasında vazgeçilmez bir aktör olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Terörizm, bölgesel istikrarsızlıklar, aşırıcılık, kitlesel göç, uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu asimetrik güvenlik risk ve tehditlerinin sürdüğüne işaret eden Bak, şu görüşlerini paylaştı: