NATO’nun Kuruluşunun 72. Yıldönümünde Müttefiklerden Birlik Mesajı

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Batı Avrupa’nın güvenliğinin yeniden inşası için 1949’da Kuzey Atlantik Antlaşması ile kurulan NATO’nun 72. Yıldönümünde ittifak ülkeleri mesaj yayımladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün dünyadaki en güçlü askeri ittifakın 72. Yılını kutluyoruz. NATO müttefiklerimizin her biri için ve paylaştığımız değerlerle ortaya koyduğumuz farktan dolayı her gün minnettarım” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da “72 yıl sonra hala güçlü. Hepimizi daha güvenli ve müreffeh hale getiren değerli bir ittifak” ifadeleriyle “WeAreNATO’’ etiketini kullanarak NATO’nun 72. Yılını kutladı.

Merkezi Brüksel’de bulunan NATO’nun resmi Twitter adresinden ittifakın 72. yılının kutlandığı ve tarihten bu yana ittifakın geçtiği aşamaları anlatan mesaj paylaşıldı. Mesajda “Bugün İttifakımız 72 yaşında. Dünya 70 yılda köklü bir şekilde değişti, NATO da her zaman dünyayla birlikte değişti” denildi.

Türkiye de NATO’nun kuruluşunun 72. yıldönümü sebebiyle mesaj yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Birlikte daha güçlü. NATO’nun 72’nci kuruluş yıldönümü kutlu olsun” denildi.