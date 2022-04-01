NATO'nun savunma harcamaları 1,18 trilyon dolara yükseldi

İttifak üyeleri savunmaya 1,18 trilyon dolar harcadı.NATO üyelerinin savunma harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 1,18 trilyon doları buldu. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali nedeniyle savunma harcamalarının 2022'de önemli artış kaydetmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından bugün Brüksel'de kamuoyuna açıklanan 2021 Yıllık Raporuna göre savunma harcamalarında ABD yine başı çekti. ABD geçen yıl, diğer 29 ittifak üyesinin neredeyse iki katı kadar; toplam 811 milyar dolar savunma harcaması yaptı. NATO ülkelerinin savunma harcamaları, ABD'nin harcamaları haricinde geçen yıl yüzde 11,6 artmış oldu.

Harcamalarda ABD ve Yunanistan başı çekiyor

ABD'nin savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranıysa yüzde 3,6 ile diğer ittifak üyelerinin çok daha ilerisinde yer aldı. ABD'yi, yüzde 3,59'luk oranla, son yıllarda savunma harcamalarını katlayan Yunanistan izledi. Yüzde 2 hedefini aşan diğer NATO üyeleriyse yüzde 2,34 ile Polonya, yüzde 2,25 ile İngiltere, yüzde 2,16 ile Hırvatistan ve üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya oldu. Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYİH'ya oranı ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

NATO üyeleri 2014 yılında, on yıllık bir süreçte savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 2'si oranına yükseltme, savunma harcamalarının ise yüzde 20'sini ana silah sistemleri tedarikine ayırma hedefini belirlemişti.

NATO ülkelerinin toplam savunma harcamaları, en önemli hasımlar olarak görülen Rusya ve Çin'in savunma bütçesinden çok daha fazla. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) tahminlerine göre Rusya'nın savunma bütçesi 62,2 milyar dolarlık bir hacme sahipken Çin'in savunma harcamaları da 207,3 milyar dolar seviyesinde. Ancak uzmanlar, bu ülkelerin farklı maliyet yapıları nedeniyle yatırdıkları para karşılığında daha fazla etki gücüne sahip olabildiğine işaret ediyor.

Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş için, “Yeni bir güvenlik politikası gerçeği ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Kiev ve kuzey Ukrayna'daki askeri operasyonlarını azaltacağına dair son açıklamalarına değinerek "Bu açıklamaları duyduk. Ancak Rusya, niyetleri hakkında defalarca yalan söyledi. Dolayısıyla Rusya'yı sözlerine göre değil, sadece eylemlerine göre değerlendirebiliriz" diye konuştu.

“İstihbaratımıza göre, Rus birlikleri geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor” diyen Stoltenberg, Rusya'nın savaşı derhal durdurması çağrısını da yineledi.

Türkiye'ye teşekkür

Stoltenberg, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetler arasında düzenlenen müzakerelerle ilgili DW'nin sorusu üzerine, “Türkiye'deki son görüşmeler de dahil olmak üzere, bu acımasız, anlamsız savaşa siyasi bir çözüm bulmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını" söyledi. “Bu görüşmelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye de teşekkür ediyorum" diyen NATO Genel Sekreteri, aynı zamanda savaşın devam ettiğine dikkat çekerek Rusya tarafında siyasi bir çözüm konusunda isteksizlik olduğunu söyledi.

DW,dpa/ MK,BK

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