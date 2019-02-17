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NATO'YA BAĞLI ALMAN İKMAL GEMİSİ SARAYBURNU'NDA DEMİRLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

  NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)
NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Sarayburnu'nda demirleyen geminin Karadeniz'e gideceği bildirildi. FGS Werra havadan görüntülendi.
NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’na (SNMCMG-2) bağlı FGS Werra, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getiriyor.
Ukraynalı Unian Ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberde, dünden beri Sarayburnu'nda demirli bulunan FGS Werra adlı ikmal NATO gemisinin Karadeniz'e gitmek için yola çıktığı bilgisine yer vermişti.

EK görüntüler
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-Geminin havadan görüntüleri

Görüntü Dökümü
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-FGS Werra detay görüntü
-FGS Werra genel görüntü
-Sarayburnundan detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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