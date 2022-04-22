"NATO'yu Çatışmadan Uzak Tutmak Birinci Öncelik"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun Rusya’yla doğrudan bir çatışmadan kaçınmak zorunda olduğunu aksi bir durumun üçüncü dünya savaşına neden olacağını söyledi.

Scholz ayrıca Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silahlar temin edememesi konusunda da değindi. Almanya Başbakanı, Ukrayna’ya tank gönderilmesinin bir nükleer savaşı tetikleyebileceğini düşündüğünü dile getirdi. Scholz, Almanya’nın ne şekilde savaşın tarafı olabileceğine dair bir kurallar kitabının olmadığını ifade etti.

Almanya’nın attığı ve atacağı adımları dikkatle ölçüp biçmesi gerektiğini söyleyen Scholz “Bu nedenle atacağımız her adım konusunda dikkatli olmamız son derece önemli ve bu adımları bir diğeriyle koordine etmeliyiz. NATO’ya yönelik oluşacak bir tansiyondan kaçınmak benim açımdan birinci öncelik” dedi.

Scholz, bu sebeple kendisinin anket sonuçlarına ya da ülke içerisinden yükselen cılız muhalif seslere önem vermediğini çünkü Rusya-Ukrayna krizinde atılacak yanlış bir adımın dramatik sonuçlarının olabileceğine dikkat çekti.

