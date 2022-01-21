Natürel stilleri sevenlerin aşık olacağı birbirinden güzel bambu ev ürünleri

Son zamanların en popüler ürünleri, bambu bitkisinden üretilen çeşitli eşyalar. Özellikle doğal ve organik bir yapıya sahip olması sebebiyle mutfakta çok sık tercih edildiğini söyleyebiliriz. Kolay bozulmayan dayanıklı yapısı ise uzun yıllar kullanım imkanı verdiği için bütçe dostu. Bambu ürünleri farklı amaca yönelik tercih etmek mümkün. Siz de doğallığı ve şıklığı bir arada görmek isterseniz yazımızı inceleyerek bambu ev ürünlerine göz atabilir, beğendiğiniz modellere kolayca ulaşabilirsiniz. İşte aşık olacağınız birbirinden güzel bambu ev ürünleri!

1. Bulaşıkları kurutmanın en doğal hali...

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Elde yıkamak istediğiniz mutfak gereçlerinizi tezgah üzerinde kurutabilmek için sağlam bir ürüne mi ihtiyacınız var? Piyasada farklı materyallerden yapılan pek çok kurutma ürünü görebilirsiniz. Bizim önerimiz ise Yolispa Bulaşık Kurutma Rafı. Bambudan üretilen ürünün klasik kurutma raflarından çok daha şık olduğunu söyleyebiliriz. Katlanabilir yapısı sayesinde ihtiyacınız olmadığı zamanlarda kolayca saklayabilir, dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İki kattan oluşan ve el emeğiyle üretilen kurutma rafının yıllara meydan okuyan bir kalitede olduğunu da belirtelim.

Yolispa Bambu Bulaşık Kurutma Rafı’nı incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

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2. Eğlenceli mama setiyle neşeli yemek saatleri...

Bebeğinizin ek gıda süreci için almanız gereken en önemli ürünler arasında tabak, kaşık ve çatal yer alır. Seçiminizi yaparken gıdayla temasa uygun ve kimyasal malzeme içermeyen ürünleri tercih etmenizi öneririz. Bambum Ducky Mama Seti’ni ise gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bambu, doğal ortamında yetişen bir bitki olduğu için gıdayla teması oldukça güvenli. Doğal olmasının yanı sıra ördek tasarımıyla bebekler için çok eğlenceli. Tek tabakta farklı yemek çeşitlerini servis edebilirsiniz. Set halinde satılan neşeli tabağın yanında bambudan üretilen çatal ve kaşık da mevcut.

Ducky Mama Seti’yle tanışmak için buraya tıklayın.

3. Klasik kahvaltı setlerini bir kenara bırakın!

Çeyiziniz için kahvaltı seti mi arıyorsunuz? Öyleyse bu önerimiz tam size göre! Bambum Icon Kahvaltı Seti, klasik porselen setlerden çok daha sıcak bir görünüme sahip. Özellikle natürel stilleri sevenler için oldukça ilgi çekici. 6 kişilik kahvaltı seti, 57 parçadan oluşuyor. Set içinde yumurtalıktan çatal bıçağa ve servis sırasında ihtiyacınız olan tüm parçalar mevcut. Bambudan üretilen kahvaltı seti, doğal yapısıyla güvenli bir kullanım sağlar. Temizlik konusunu ise dert etmenize gerek yok. Elde zahmetsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz.

Şık kahvaltı setiyle misafirlerinizi ağırlamak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

4. Masanızdaki dağınıklığa son verin!

Çalışırken etrafı dağıtanlardan mısınız? Masada bulunan eşyaların karmaşık görünmesi konsantrasyon kaybına neden olur. Hem zihninizi rahatlatmak hem toplamayı kolaylaştırmak için bir düzenleyici edinebilirsiniz. Shipenophy Saklama Kutusu, sade ve şık görünümüyle tercih edebileceğiniz en güzel düzenleyicilerden biri olabilir. Bambudan üretilen saklama kutusunda dilediğiniz eşyayı depolayabilirsiniz. Ürün 5 farklı bölmeye sahip ve bölmelerden biri çekmeceli. Mini kulpu sayesinde çekmeceyi kolayca açıp kapatabilirsiniz. Saklama kutusunu sadece masa üzerinde değil mutfak, yatak odası hatta banyoda bile kullanabilirsiniz. Bambunun dayanıklı yapısı, uzun yıllar kullanım imkanı tanır. Yalnızca suyla pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Shipenophy Saklama Kutusu’na buradan ulaşabilirsiniz.

5. Bambu Servis Tepsi Seti’yle misafirlerinizi şaşırtın!

Nasıl bir tepsi alacağınıza karar veremediyseniz bu önerimiz sizin için gelsin. Tepsi, sunum için ihtiyaç duyulan bir ürün. Özellikle misafirlerinizi ağırlarken kullandığınız tepsi oldukça önemli. Yüzlerce tepsi modeli arasından seçim yapmak zor. Ancak farklılığı sevenler için bambu tepsi modelleri doğru bir karar olabilir. Bu noktada Comfify Bambu Servis Tepsileri’ni değerlendirebilirsiniz. Set içinde iki farklı boyutta tepsi mevcut. Malzeme olarak bambu üzeri ahşap kaplamadan oluşan bir model. Tutma kulpları ise metal tasarıma sahip. Böylece doğallığı ve modernliği bir arada bulundurarak şıklığı yakaladığını söyleyebiliriz. Tepsileri depolamak istediğinizde iç içe yerleştirmeniz yeterli. Bu sayede ekstra yer kaplamaz.

Misafirlerinize şık bir sunum yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Sürdürülebilir bir dünya için...

Tüketim sonrası ortaya çıkan plastik atıklar ne yazık ki doğamıza zarar veriyor. Bu atıklardan biri de kullan at pipetler. Yaz günleri buz gibi içecekleri pipetle içmek çok keyifli. Ancak plastik malzemeden üretilen pipetler hem doğamız hem sağlığımız için doğru bir tercih değil. Siz de bu durumdan şikayetçiyseniz önerimiz sizi mutlu edecek! Tekrar tekrar kullanılabilen Bamboo Step Pipetler’le içeceklerinizi keyifle tüketebilirsiniz. Ürün içinde dört adet bambu pipet mevcut. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılabilir. Temizliği ise sandığınız gibi zor değil. Pipetlerin yanında gönderilen bir adet fırçayla tertemiz hale gelir. Şık kutusunda gönderilen bambu pipetleri dilerseniz arkadaşınıza da hediye edebilirsiniz.

Ürünü incelemek için linke tıklayın.

7. Topbathy Bambu Sepeti’yle şık depolama alanları oluşturun!

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Depolama denilince akla bir köşeye sıkıştırılmış malzemeler gelse de şıklıktan ödün vermeden bu sorunu çözmek mümkün. Nasıl mı? Topbathy Bambu Sepet'le! Ürünü evinizin her köşesine konumlandırabilirsiniz. Hasır dokuma tasarımıyla göze hitap eden sepet, bambu bitkisiyle üretilir. Bambu hafif olduğu için sepeti kolayca taşıyabilirsiniz. Şık dokuma sepetini ne amaçla kullanacağınıza siz karar verin. Dilerseniz kirli sepeti yapın, dilerseniz eşyalarınızı saklayın. Hatta büyük saksılı bitkilerinizi içine yerleştirerek salonunuzun havasını bile değiştirebilirsiniz.

Evinize çok yakışacak Topbathy Bambu Sepet'i buradan satın alabilirsiniz.

8. Banyonuza natürel bir hava katmak için...

Bambu ürünlerin her ortama ayak uydurduğunu söylemiştik. Banyo da bunlardan biri. Ancak banyoda suyla temas meselesi akılda soru işareti bırakabilir. Bambu, suya karşı dayanıklı bir malzeme olduğu için rahatlıkla tercih edilebilir. Bambum Aqua Banyo Seti de bu ürünlerden biri. Seti tercih ettiğinizde porselen ve cam ürünlerde olduğu gibi kırılma sorunuyla karşılaşmazsınız. Ayrıca plastik ürünlere göre sağlık yönünden çok daha güvenli. 5 farklı parçadan oluşan set içinde sabunluk ve pamukluk dahil ihtiyacınız olan her şey mevcut.

Aqua Banyo Seti’yle banyonuza natürel bir hava katmak için buraya göz atabilirsiniz.

9. Çağla Homes Bambu Servis Tabağı’yla sofranızı zenginleştirin!

Sofralarınızı bambu ile görsel olarak zenginleştirmeye ne dersiniz? Yemeklerin lezzetli olmasının yanı sıra nasıl sunulduğu da önemli bir ayrıntı. Bunun için farklı tasarıma sahip sunum tabaklarından yararlanabilirsiniz. Bu noktada önerimiz, Çağla Homes Servis Tabağı. Bambu bitkisinden üretilen servis tabağı darbelere karşı oldukça dayanıklı. Temizliği de bir o kadar zahmetsiz. Ürünün en önemli özelliği ise 360° dönüyor olması. Böylece yemekleri çok daha kolay bir şekilde servis edebilirsiniz. 5 farklı bölmeden oluşan sunum tabağına peynir çeşitlerini yerleştirerek kahvaltılarda kullanabilirsiniz. Çerezlik olarak da harika bir seçenek olabilir.

25 cm boyutundaki bambu servis tabağını buradan inceleyebilirsiniz.

10. Hem şık hem fonksiyonel...

Bambu ev ürünleri listemizin sonunda harika bir öneriyle karşınızdayız. Gerçektrend Bambu Sepet’ten bahsetmeden konuyu kapatmak, haksızlık olur diye düşündük. Her ne kadar sepet olarak isimlendirilse de çok yönlü kullanım imkanı bulunan bir ürün. Elma şeklinde tasarlanan bambu sepet, katlanarak bir doğrama tahtasına dönüşüyor. Dilerseniz meyveleri masanın üzerinde şık bir şekilde depolayın, dilerseniz kesme tahtası olarak kullanın. Hatta servis tabağı olarak bile işlev görebilir. Ayrıca katlanır özelliği sayesinde kolayca saklayabilirsiniz.

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