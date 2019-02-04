Nauru Gözaltı Merkezi'nde sığınmacı çocuk kalmayacak

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Nauru Gözaltı Merkezi'nde kalan son 4 sığınmacı çocuğun aileleriyle ABD'ye gönderileceğini duyurdu.

Morrison, ülkeye teknelerle gelen düzensiz göçmenlerin yakalanarak gönderildiği gözaltı merkezinde tutulan çocuklarla ilgili Başbakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, merkezde kalan son 4 çocuğun aileleriyle ABD'ye gitmek için adadan ayrılmak üzere olduklarını bildirdi.

Son kalanların da adadan ayrılmasıyla merkezde çocuk olmayacağını belirten Başbakan, göreve geldiklerinden bu yana 109 çocuğu gözaltı merkezinden çıkardıklarını ifade etti.

Çocukların Nauru'dan ne zaman ayrılacakları konusunda tarih vermeyen Morrison, ülke içi ve dışından göçmen politikalarıyla ilgili eleştirilere yönelik, "Avustralya, dünyada en insani göç programlarından birine sahip ancak bunu sadece sınırlarımızı güçlü şekilde koruyarak ve insanların ülkeye doğru yollardan girmesini sağlayarak uygulayabiliriz." ifadesini kullandı.

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