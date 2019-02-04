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Nauru Gözaltı Merkezi'nde sığınmacı çocuk kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 05:24 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, merkezde kalan son sığınmacı çocukların aileleriyle ABD'ye gönderileceğini açıkladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Nauru Gözaltı Merkezi'nde kalan son 4 sığınmacı çocuğun aileleriyle ABD'ye gönderileceğini duyurdu.

Morrison, ülkeye teknelerle gelen düzensiz göçmenlerin yakalanarak gönderildiği gözaltı merkezinde tutulan çocuklarla ilgili Başbakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, merkezde kalan son 4 çocuğun aileleriyle ABD'ye gitmek için adadan ayrılmak üzere olduklarını bildirdi.

Son kalanların da adadan ayrılmasıyla merkezde çocuk olmayacağını belirten Başbakan, göreve geldiklerinden bu yana 109 çocuğu gözaltı merkezinden çıkardıklarını ifade etti.

Çocukların Nauru'dan ne zaman ayrılacakları konusunda tarih vermeyen Morrison, ülke içi ve dışından göçmen politikalarıyla ilgili eleştirilere yönelik, "Avustralya, dünyada en insani göç programlarından birine sahip ancak bunu sadece sınırlarımızı güçlü şekilde koruyarak ve insanların ülkeye doğru yollardan girmesini sağlayarak uygulayabiliriz." ifadesini kullandı.

- Muhalefet, kararı memnuniyetle karşıladı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Bill Shorten, Nauru’da sığınmacı çocuk kalmayacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak kararın muhalefet milletvekillerinin baskısı sonucu alındığını savundu.

Başbakan'ın mecliste kilit konumdaki milletvekillerinin zorlamasıyla çocukları Nauru'dan çıkardığını öne süren Yeşiller Partisi Lideri Richard Di Natale de "Bu çocuklar şimdi yıllarca psikolojik danışmanlık hizmeti almak zorunda kalacak, birçoğunun önünde zorluklarla dolu bir yaşam bulunuyor." görüşünü paylaştı.

- Manus ve Nauru'da yaklaşık bin 200 kişi bulunuyor

Avustralya, 2013'ten bu yana ülkeye teknelerle gelen düzensiz göçmenleri yakalayarak Pasifik'teki Nauru ile Papua Yeni Gine’nin Manus Adası'na kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Bu kişilerin hiçbir zaman ülkeye alınmayacağını her fırsatta vurgulayan Avustralya hükümeti, yaklaşık 6 yıldır merkezlerde tutulanlara geldikleri ülkelere geri gitmeleri, bulundukları yere yerleşmeleri veya üçüncü bir ülkeye gitme seçeneği sunuyor.

Üçüncü ülke seçeneği konusunda ABD ile anlaşmaya varan Avustralya, yaklaşık 450 kişiyi gönderdi ancak Avustralya Mülteci Konseyi’nin verilerine göre her iki merkezde toplam bin 200 kişi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Nauru ve Manus Adası

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