HABER

"Nauru'daki mülteciler Yeni Zelanda'ya gidebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 03:53 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Nauru'daki mültecilerin Avustralya'ya gelmemeleri şartıyla Yeni Zelanda'ya gidebileceklerini belirtti

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Nauru'daki 80 çocuk mülteci ve ailelerinin Avustralya'ya ömür boyu gelmemelerini sağlayacak yasanın muhalefet tarafından onaylanması durumunda Yeni Zelanda'ya yerleşmelerine izin vereceklerini açıkladı.

Başbakan Morrison, konuya ilişkin açıklamasında, Avustralya'ya teknelerle ulaşmayı başardıktan sonra yakalanarak gönderildikleri Pasifik ülkesi Nauru'daki gözaltı merkezinde yaklaşık 6 yıldır tutulan mülteci ve sığınmacıların Yeni Zelanda'ya yerleştirilmelerine şartlı "evet" dedi.

Yeni Zelanda hükümetinin Avustralya'ya sığınma talebiyle gelenlerin tutulduğu Nauru ve Manus Adası'ndaki gözaltı merkezlerinden her yıl 150 kişiyi ülkelerine alma teklifini kabul etmeye hazır olduklarını belirten Morrison, bunun söz konusu mülteci ve sığınmacıların Avustralya'ya ömür boyu girişini engelleyecek mecliste bekleyen yasanın muhalefet tarafından onaylanmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Avustralya'da iktidarda bulunan koalisyon hükümeti tarafından 2016 yılının kasım ayında meclise sunulan yasa tasarısı uyarınca, üçüncü bir ülkeye yerleşmiş mültecilerin turist veya çalışma vizesi altında dahi Avustralya'ya girmeleri yasaklanmış olacak.

Muhalefet, Göç Bakanının halihazırda ülkeye giriş yapmaya çalışan kişileri engelleyecek yetkiye sahip olduğunu savunarak, yasa tasarısına gereksiz aşırılık olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Başbakan Morrison, tasarının onaylanması için bu hafta yeniden mecliste oylamaya sunacaklarını duyurdu.

- Yeni Zelanda: "Teklifimiz geçerli"

Mülteci ve sığınmacıların ülkeye alınması konusundaki tekliflerinin hala masada olduğunu belirten Yeni Zelanda Göç Bakanı Iain Lees-Galloway, "Bizim teklifimiz hala geçerli. Avustralya sınırlarından içeri kimin alınıp kimin alınmayacağı Avustralya hükümetinin meselesidir." ifadelerini kullandı.

Avustralya, mülteci ve sığınmacıların Yeni Zelanda vatandaşlığını elde ettikten sonra bu ülke vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanarak Avustralya'ya giriş yapacakları gerekçesiyle teklifi kabul etmiyor.

- Avustralya teknelerle gelenleri ülkeye almıyor

Yasal olmayan yollardan Avustralya'ya gelen mülteci ve sığınmacıların hiçbir zaman ülkeye alınmayacağını kesin bir dille vurgulayan yetkililer, söz konusu kişileri yakalayarak, taciz, intihar vakaları, cinsel saldırı, zihinsel sağlık sorunları gibi olaylarla gündemde olan Nauru ve Papua Yeni Gine'nin (PNG) Manus Adası'ndaki merkezlere gönderiyor.

Avustralya, yaklaşık 6 yıldır merkezde tutulanlara geldikleri ülkelere geri dönmeleri, bulundukları ülkelere yerleşmeleri (Nauru ve PNG) veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde üç seçenek sunuyor.

Federal hükümet, üçüncü ülkeye nakil konusunda ABD yönetimi ile vardığı anlaşmalar gereği, gözaltı merkezlerindeki mültecilerden şu ana kadar 167 kişiyi ABD'ye gönderdi. Buna karşın ABD'nin Nauru ve PNG'deki yaklaşık bin 500 kişiden kaçını kabul edeceği henüz netlik kazanmadı.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Fas'taki tren kazasıFas'taki tren kazası
Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Mülteci ve Sığınmacılar Nauru Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı baskını: 400 kilogram at eti ele geçirildi

Adana'da gece yarısı baskını: 400 kilogram at eti ele geçirildi

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Şair Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti!

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Gamalı haç Türk damgası çıktı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken eski su kuyusu detayı

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

İstanbul'dan tarihi eser fışkırıyor! İşte birbirinden farklı noktalardan çıkan eserlerin bulunma hikayesi

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.