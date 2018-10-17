"Nauru'daki mülteciler Yeni Zelanda'ya gidebilir"

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Nauru'daki 80 çocuk mülteci ve ailelerinin Avustralya'ya ömür boyu gelmemelerini sağlayacak yasanın muhalefet tarafından onaylanması durumunda Yeni Zelanda'ya yerleşmelerine izin vereceklerini açıkladı.

Başbakan Morrison, konuya ilişkin açıklamasında, Avustralya'ya teknelerle ulaşmayı başardıktan sonra yakalanarak gönderildikleri Pasifik ülkesi Nauru'daki gözaltı merkezinde yaklaşık 6 yıldır tutulan mülteci ve sığınmacıların Yeni Zelanda'ya yerleştirilmelerine şartlı "evet" dedi.

Yeni Zelanda hükümetinin Avustralya'ya sığınma talebiyle gelenlerin tutulduğu Nauru ve Manus Adası'ndaki gözaltı merkezlerinden her yıl 150 kişiyi ülkelerine alma teklifini kabul etmeye hazır olduklarını belirten Morrison, bunun söz konusu mülteci ve sığınmacıların Avustralya'ya ömür boyu girişini engelleyecek mecliste bekleyen yasanın muhalefet tarafından onaylanmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Avustralya'da iktidarda bulunan koalisyon hükümeti tarafından 2016 yılının kasım ayında meclise sunulan yasa tasarısı uyarınca, üçüncü bir ülkeye yerleşmiş mültecilerin turist veya çalışma vizesi altında dahi Avustralya'ya girmeleri yasaklanmış olacak.