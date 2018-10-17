"Nauru'daki mülteciler Yeni Zelanda'ya gidebilir"

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Nauru'daki 80 çocuk mülteci ve ailelerinin Avustralya'ya ömür boyu gelmemelerini sağlayacak yasanın muhalefet tarafından onaylanması durumunda Yeni Zelanda'ya yerleşmelerine izin vereceklerini açıkladı.
Başbakan Morrison, konuya ilişkin açıklamasında, Avustralya'ya teknelerle ulaşmayı başardıktan sonra yakalanarak gönderildikleri Pasifik ülkesi Nauru'daki gözaltı merkezinde yaklaşık 6 yıldır tutulan mülteci ve sığınmacıların Yeni Zelanda'ya yerleştirilmelerine şartlı "evet" dedi.
Yeni Zelanda hükümetinin Avustralya'ya sığınma talebiyle gelenlerin tutulduğu Nauru ve Manus Adası'ndaki gözaltı merkezlerinden her yıl 150 kişiyi ülkelerine alma teklifini kabul etmeye hazır olduklarını belirten Morrison, bunun söz konusu mülteci ve sığınmacıların Avustralya'ya ömür boyu girişini engelleyecek mecliste bekleyen yasanın muhalefet tarafından onaylanmasıyla mümkün olacağını ifade etti.
Avustralya'da iktidarda bulunan koalisyon hükümeti tarafından 2016 yılının kasım ayında meclise sunulan yasa tasarısı uyarınca, üçüncü bir ülkeye yerleşmiş mültecilerin turist veya çalışma vizesi altında dahi Avustralya'ya girmeleri yasaklanmış olacak.
Muhalefet, Göç Bakanının halihazırda ülkeye giriş yapmaya çalışan kişileri engelleyecek yetkiye sahip olduğunu savunarak, yasa tasarısına gereksiz aşırılık olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Başbakan Morrison, tasarının onaylanması için bu hafta yeniden mecliste oylamaya sunacaklarını duyurdu.
- Yeni Zelanda: "Teklifimiz geçerli"
Mülteci ve sığınmacıların ülkeye alınması konusundaki tekliflerinin hala masada olduğunu belirten Yeni Zelanda Göç Bakanı Iain Lees-Galloway, "Bizim teklifimiz hala geçerli. Avustralya sınırlarından içeri kimin alınıp kimin alınmayacağı Avustralya hükümetinin meselesidir." ifadelerini kullandı.
Avustralya, mülteci ve sığınmacıların Yeni Zelanda vatandaşlığını elde ettikten sonra bu ülke vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanarak Avustralya'ya giriş yapacakları gerekçesiyle teklifi kabul etmiyor.
- Avustralya teknelerle gelenleri ülkeye almıyor
Yasal olmayan yollardan Avustralya'ya gelen mülteci ve sığınmacıların hiçbir zaman ülkeye alınmayacağını kesin bir dille vurgulayan yetkililer, söz konusu kişileri yakalayarak, taciz, intihar vakaları, cinsel saldırı, zihinsel sağlık sorunları gibi olaylarla gündemde olan Nauru ve Papua Yeni Gine'nin (PNG) Manus Adası'ndaki merkezlere gönderiyor.
Avustralya, yaklaşık 6 yıldır merkezde tutulanlara geldikleri ülkelere geri dönmeleri, bulundukları ülkelere yerleşmeleri (Nauru ve PNG) veya üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri şeklinde üç seçenek sunuyor.
Federal hükümet, üçüncü ülkeye nakil konusunda ABD yönetimi ile vardığı anlaşmalar gereği, gözaltı merkezlerindeki mültecilerden şu ana kadar 167 kişiyi ABD'ye gönderdi. Buna karşın ABD'nin Nauru ve PNG'deki yaklaşık bin 500 kişiden kaçını kabul edeceği henüz netlik kazanmadı.
Binlerce kişi Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na akın etti!
Türk askerleri 1 yıl daha Lübnan'da olacak
ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
Yeni FIFA Mobile bomba gibi geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum