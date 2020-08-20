Navalni Almanya'da tedavi edilecek

Rusya'da zehirlendiğinden yola çıkılan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin tedavi edilmek üzere Almanya'ya getirileceği belirtildi.

Berlin'de yaşayan insan hakları aktivisti Jaka Bizilj, ailesinin de isteği doğrultusunda Navalni'nin Almanya'ya nakledilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını açıkladı. "Bunu mümkün kılabilmek için uğraşıyoruz" diyen Bizilj, komadaki hastaları tedavide uzman olan ekibin de içinde bulunduğu bir ambulans uçağın Navalni'yi almak için hazır bekletildiğini aktardı. Uçağın gece yarısı havalanması bekleniyor.

Bizilj, Berlin'deki Charite hastanesinin Navalni'yi tedavi etmeye hazır olduğunu belirtti. Navalni, uçuş ve nakille ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından Omsk'ta tedavi altında tutulduğu hastaneden Berlin'e getirilecek.

Slovenya asıllı film yönetmeni ve aktivist Bizilj, 2018 yılında Kremlin karşıtı olan aktivist Pyotr Verzilov'un da Moskova'da zehirlendikten sonra tedavi için Berlin'e getirilmesinde öncü olmuştu.

Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Fransa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Navalni'nin Almanya'da tedavisini üstlenebileceklerini açıklamıştı.