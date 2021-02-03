Navalni gösterilerinde 11 bin kişi gözaltına alındı

Kremlin ise eylemcilere müdahalenin "meşru" olduğunu savundu.Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin yargılandığı davada Salı günü 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını protesto eden bin 400 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Rusya merkezli OWD-info portalı, böylece Navalni için düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar gözaltına alınan kişi sayısının 11 bini geçtiğine dikkat çekti.

Navalni'nin Rusya'da zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez tutuklanması üzerine başkent Moskova başta olmak üzere birçok kentte Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı gösteriler düzenleniyor. Son iki haftada ülke genelinde düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Moskova'da yayın yapan Echo adlı radyoya Çarşamba günü açıklamalarda bulunan bir OWD-info temsilcisi, gözaltına alınanların "korkunç koşullar altında" tutulduklarını belirterek yemek yemelerine ve tuvalete gitmelerine izin verilmediğini ileri sürdü. Temsilci, OWD-info'nun avukatlarının gözaltına alınan protestoculara erişimlerinin de kısmen engellendiğini söyledi.