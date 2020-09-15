Navalni ilk kez kamuoyuna seslendi

Sözcüsü ise Navalni'nin Rusya'ya döneceğini vurguladı.Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni, zehirlenmesi sonrasında tedavi gördüğü Berlin'deki Charite hastanesinde ilk kez kamuoyuna seslendi. Haftalardır komada olan ve suni solunum cihazına bağlı bulunan 44 yaşındaki Navalni, Instagram hesabında hastane odasından fotoğrafını paylaşarak, "Merhaba, ben Navalni. Buradayım. Sizleri özledim" dedi. Yanında eşi, oğlu ve kızı ile görülen Navalni, "Hala neredeyse hiçbir şey yapamıyorum ama dün bütün gün kendiliğimden nefes alabildim" mesajını paylaştı. 20 Ağustos'ta Rusya'daki bir iç hat uçuşunda aniden bilincini kaybeden Navalni, 22 Ağustos'ta Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Rusya'daki hastanede yapılan testler sonucunda Navalni'nin kanında zehre rastlanmadığı bildirilmiş, Almanya'da orduya bağlı özel bir laboratuvarda yapılan tahlillerde ise Rus muhalif politikacının, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bir sinir gazı olan Noviçok grubuna dahil bir maddeyle zehirlendiği tespit edilmişti. Bu bulgu, İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlarda da teyit edildi. Zehirlenmeyle ilgili olarak gözler Kremlin'e çevrilirken Rusya olayla bağlantısı bulunduğu suçlamalarını reddederek zehirlenmeyle ilgili kanıtların kendisine sunulmasını talep etmişti.

"Navalni Rusya'ya dönecek" Diğer yandan Navalni'nin sözcüsü, Rusya'daki yolsuzluklarla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan politikacının iyileştikten sonra Rusya'ya geri dönmek istediğini ve başka seçeneklerin asla gündeme gelmediğini vurguladı. New York Times gazetesi de, Navalni'nin Rusya'ya dönme planından Alman makamlarını haberdar ettiğini bildirmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada da Navalni'nin istediği an ülkesine geri dönebileceği vurgulandı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Her Rus vatandaşı ülkeye girip çıkmakta serbesttir. Bir vatandaşımızın sağlık durumu iyileşmişse tabii ki buna hepimiz seviniriz" demişti. Navalni olayı Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerilime sebep olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Navalni'nin zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını belirterek Rusya'dan olayla ilgili açıklama talep etmiş, Rusya ise Almanya'yı "yapıcı olmayan bir tutum sergilemek"le eleştirerek Navalni'nin zehirlendiğine dair delillerin kendisine iletilmesini ve süreçte iş birliği yapılmasını istemişti. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya ne olduğu konusunda iş birliğine kesin bir şekilde açıktı ve hala açık. Ama her nedense Alman tarafından konuyla ilgili yanıtları alamadık" demişti.