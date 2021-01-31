HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Navalni protestolarında 250'den fazla gözaltı

Navalni protestolarında 250'den fazla gözaltı

31.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Navalni protestolarında 250'den fazla gözaltı

Rusya'da ülkesine döndükten sonra gözaltına alınan Rus muhalif Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protestolarda en az 261 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek amaçlı düzenlenen protestolar bugün de sürüyor. İlk bilgilere göre, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde en az 261 kişi gözaltına alındı. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden sivil toplum kuruluşu OVD Info'nun verdiği bilgilere göre, sadece Vladivostok kentinde gözaltına alınanların sayısı 60'ı geçti. Videolarda göstericilerin "Putin bir hırsız," "Rusya için özgürlük" gibi sloganlar attığı görüldü. Ülkenin doğusunda yer alan Vladivostok başkent Moskova'ya bir saat uçuş mesafesinde bulunuyor.

Navalni'nin destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Saat farkı nedeniyle ilk gösteriler ülkenin doğusunda başladı. Başkent Moskova'da ise gösterilerin öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Protestolar nedeniyle Moskova'da birçok metro istasyonu kapatıldı.

Geçen hafta sonu yüzbinlerce kişi Navalni'ye destek olmak ve Putin'in politikalarına karşı çıkmak için ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemişti.

Rus muhalif Aleksey Navalni, zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Berlin'den iki hafta önce ülkesine dönmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Navalni zehirlenmesinden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) sorumlu tutuyor. Putin ve FSB ise suçlamaları reddediyor.

Reuters,dpa/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyorAB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'yle ilgili flaş iddia: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Korkutan uyarı! 'Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz'

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa yeniden karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor! Aşı krizine kilise de dahil oldu

AB'nin kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 421 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

Çin'in Pakistan için ürettiği 2'inci savaş gemisi denize indirildi

ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar bitcoin bağışlayan Fransız intihar etti

Kongre baskını bağışçısının sır intiharı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.