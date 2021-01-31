Navalni: Rusya'da protestolarında yüzlerce kişi gözaltına alındı

Ağustos ayında Novçiok sinir gazıyla zehirlenen ve Almanya'da tedavi gören Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğü gün tutuklanmıştı. Zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğunu savunan, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın kurucusu Navalni, Rus lider Vladimir Putin'e karşı protesto için destekçilerini sokaklara çağırdı.

Gösterilerin kısa süre önce başladığı Moskova'da yetkililer, "300 kişinin protestolara katıldığını" duyurdu. Reuters haber ajansı ise sayının daha fazla olduğunu; 100'e yakın kişinin ise gözaltına alındığını yazdı.

Başkent Moskova'da metro istasyonları kapatıldı, şehir genelinde hareketliliği engelleyecek önlemler aldı. Reuters'a göre şehir merkezinde polisin yoğun olarak bulunduğu bölgede sabah saatlerinde 20 kişi gözaltına alındı.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösteriler öncesi polis, Rusya genelinde 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Gösteriler sırasında da gözaltılar devam etti.

Navalni'nin tutuklanma gerekçesi ise, daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararına uymaması. Polis, Navalni'nin "görevi kötüye kullanma suçu" gerekçesiyle ceza aldığını, düzeni olarak karakola giderek rapor vermesi şartını yerine getirmediğini söylüyor.

Navalni ise tutuklanmasının "açıkça yasadışı" olduğunu savunuyor, gerekli şartı yerine getirememesinin sebebinin Almanya'da tedavi görmesi olduğunu polisin bildiğini belirtiyor.

Daha önceki protestolara binlerce kişi katıldı

Navalni'nin ülkeye dönerek gözaltına alındığı 177 Ocak'tan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolara binlerce kişi katılmıştı.

Bugünkü protestolar da saatin ileri olduğu ülkenin doğusunda başladı. Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde en az 2 bin kişi bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Protestocular, "özgürlük" ve "Putin bir hırsız" sloganları attı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Yakutsk'ta da protestolar vardı. Protestocular Ivan isimli bir kişi, "Despotluktan ve yöneticilerin kanun dışı işler yapmasından sıkıldım. Hiçbir sorumuz yanıtlanmıyor. Açıklık, şeffaflık ve değişim istiyorum. Bu sebeple hayatımda ilke kez protestoya katılıyorum" dedi.