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Navalni: Rusya'da protestolarında yüzlerce kişi gözaltına alındı

31.01.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Navalni: Rusya'da protestolarında yüzlerce kişi gözaltına alındı

Pazar günü yapılacağı duyurulan protesto gösterilerinde ülke genelinde birçok kişi gözaltına alındı. Gösteriler öncesi Başkent Moskova'da metro istasyonları ve birçok yol kapandı.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösteriler öncesi polis, Rusya genelinde 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Gösteriler sırasında da gözaltılar devam etti.

Başkent Moskova'da metro istasyonları kapatıldı, şehir genelinde hareketliliği engelleyecek önlemler aldı. Reuters'a göre şehir merkezinde polisin yoğun olarak bulunduğu bölgede sabah saatlerinde 20 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin kısa süre önce başladığı Moskova'da yetkililer, "300 kişinin protestolara katıldığını" duyurdu. Reuters haber ajansı ise sayının daha fazla olduğunu; 100'e yakın kişinin ise gözaltına alındığını yazdı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, gösterilerin yasal olmadığını duyurarak "sokağa çıkmama" uyarısında bulunmuştu.

Ağustos ayında Novçiok sinir gazıyla zehirlenen ve Almanya'da tedavi gören Navalni, 17 Ocak'ta Rusya'ya döndüğü gün tutuklanmıştı. Zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in olduğunu savunan, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın kurucusu Navalni, Rus lider Vladimir Putin'e karşı protesto için destekçilerini sokaklara çağırdı.

Navalni'nin tutuklanma gerekçesi ise, daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararına uymaması. Polis, Navalni'nin "görevi kötüye kullanma suçu" gerekçesiyle ceza aldığını, düzeni olarak karakola giderek rapor vermesi şartını yerine getirmediğini söylüyor.

Navalni ise tutuklanmasının "açıkça yasadışı" olduğunu savunuyor, gerekli şartı yerine getirememesinin sebebinin Almanya'da tedavi görmesi olduğunu polisin bildiğini belirtiyor.

Protestolar öncesi Moskova'nın merkezinde birçok polis görevlendirildi

Daha önceki protestolara binlerce kişi katıldı

Navalni'nin ülkeye dönerek gözaltına alındığı 177 Ocak'tan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolara binlerce kişi katılmıştı.

Bugünkü protestolar da saatin ileri olduğu ülkenin doğusunda başladı. Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde en az 2 bin kişi bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Protestocular, "özgürlük" ve "Putin bir hırsız" sloganları attı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü Yakutsk'ta da protestolar vardı. Protestocular Ivan isimli bir kişi, "Despotluktan ve yöneticilerin kanun dışı işler yapmasından sıkıldım. Hiçbir sorumuz yanıtlanmıyor. Açıklık, şeffaflık ve değişim istiyorum. Bu sebeple hayatımda ilke kez protestoya katılıyorum" dedi.

Vladivostok'ta bir protestocu

Yine Sibirya'daki Omsk şehrinde binin üzerinde protestocu sokaklara çıkarken Ural böglesindeki Yekaterinburg'da 7 binin üzerinde kişi protestolara katıldı.

OVD-Info isimli insan hakları gözlem grubu, polisin şu ana kadar 519 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Moskova'da da gösteriler kısa süre önce başladı.

Geçen haftalardaki protestolar sonrası Navalni'ye yakın isimler ve vakfın çalışanları gözaltına alınmıştı. Erkek kardeşi de ev hapsine alınmıştı.

Rusya'dan yayın yapan ve insan hakları üzerinde yazılara yer verilen bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni Sergei Smirnov de Cumartesi günü evinin önünde gözaltına alındı. Geçen haftaki gösterilere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığına dair haberler, birçok gazeteci ve aktivistin tepkisine yol açtı.

Moskova'da da polisin gösteriler öncesi gözaltına aldıkları kişilerin yerleştirildiği merkezlerinde yer kalmadığı belirtiliyor.

Pazar sabahından itibaren Moskova'nın merkezindeki yedi metro istasyonu kapatıldı. Bazı yollara yayaların girişi engellendi.

Kremlin iddiaları reddediyor

44 yaşındaki Aleksey Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Sibirya'daki bir iç hat uçuşu sırasında uçakta baygınlık geçirmişti.

Aleksey Navalni'nin Noviçok adlı maddeyle zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Kremlin, Navalni'nin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiği iddialarını reddediyor.

Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Navalni, zimmetine para geçirmekten hüküm giymiş ve ertelenmiş hapis cezası almıştı.

Navalni ise hakkında siyasi nedenlerle soruşturma açıldığını savunuyor.

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