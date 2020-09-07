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Navalni suni komadan çıkarıldı

07.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Berlin'de tedavisine devam edilen Rus siyasetçi Navalni suni komadan çıkarıldı.

Navalni suni komadan çıkarıldı

Charite hastanesinden yapılan açıklamaya göre Navalni'de zehirlenme nedeniyle kalıcı bir hasar olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavisine devam edilen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin suni komadan çıkarıldığı bildirildi. Daha önce Alman hükümeti tarafından zehirlendiğinin tespit edildiği bildirilen muhalif politikacının durumu ile ilgili bilgi veren Charite hastanesi sözcülüğü, Navalni'nin durumunun iyiye gittiğini ve adım adım suni solunum cihazı ile ilişkisinin kesileceğini duyurdu.

Açıklamada, Navalni'nin kendine hitap edildiğinde reaksiyon göstermeye başladığı ancak maruz kaldığı ağır zehirlenmenin kalıcı bir hasara neden olup olmadığının henüz bilinmediği vurgulandı.

20 Ağustos tarihinde Rusya'da bir uçak seyahati sırasında rahasızlanan Navalni, olaydan iki gün sonra tedavi amacıyla Berlin'e getirilmişti. Alman hükümeti de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Aleksey Navalni'nin, Novichok türü bir kimyasal sinir gazı ile zehirlendiğinin "şüphesiz" tespit edildiğini duyurmuştu. Söz konusu zehirli maddenin 1970'li yıllarda dönemin Sovyetler Birliği'ndeki bilim insanları tarafından geliştirildiği biliniyor.

Almanya'nın açıklamasının ardından uluslararası toplumun yoğun eleştirilerine hedef olan Rusya ise, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki en büyük siyasi rakiplerinden Navalni'nin zehirlenme olayında dahli olduğu suçlamalarını reddediyor. Navalni olayı, Almanya-Rusya ilişkilerinde de diplomatik gerginliğe neden olmuş durumda.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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