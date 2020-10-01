Navalni zehirlenmesinden Putin’i sorumlu tuttu

Navalni, Rusya’ya dönmekten de korkmadığını dile getirdi.Berlin Charite Hastanesi'ndeki 32 günlük tedavisinin ardından geçen hafta taburcu edilen muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, zehirlenmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Haftalık Alman haber dergisi Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan Navalni, "Ben olayın ardında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu iddia ediyorum. İşlenen suçla ilgili farklı bir olasılığım da yok" ifadesini kullandı. Der Spiegel'den yapılan açıklamada, Navalni'nin Çarşamba günü derginin yazı işlerini ziyaret ettiği ve bu ziyarette, Rusya'ya döneceğini ifade ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre 44 yaşındaki politikacı, Rusya'ya dönme konusunda "Şu an benim görevim korkmayan kişi olarak kalabilmek ve ben korkmuyorum!" dedi.

Moskova, Navalni'nin Rus hükümetince zehirlendiği iddialarına karşı çıkarak yaşananların bir provokasyon ve bir tertip olduğu görüşünü savunuyor. Putin'in siyasi ülke içindeki siyasi rakipleri arasında en tanınan isim olan Navalni'nin, Almanya'da yapılan tahliller sonrasında, kimyasal bir sinir gazı olan Noviçok ile zehirlendiği duyurulmuştu. Rus gizli istihbarat servisi yetkilileri ve hükümet üyeleri, kimyasal silahların yasaklanmasına ilişkin uluslararası anlaşmalara göre yasaklı olan Noviçok'un henüz Sovyetler Birliği döneminde tamamen yok edildiğini öne sürüyor.