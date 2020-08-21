Navalni’nin “öldürücü madde” ile zehirlendiği iddia edildi

Navalni’yi tedavi eden hastane ise hastanın zehirlendiğine dair bir bulgu olmadığını belirtti.Polisin, komada olan ve doktoru tarafından Almanya'ya nakledilmesine izin verilmeyen Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin vücudunda "öldürücü bir madde” bulduğu iddia edildi. Ancak Navalni'nin Rusya'da tedavisini yürüten hastane, siyasetçinin kan ve idrarında zehirlendiğine dair bir bulgu olmadığını belirtti.

Rus siyasetindeki yolsuzlukları ifşa etmek üzere Navalni'nin kurduğu vakfın yöneticisi Ivan Zhdanov'un Cuma günü yaptığı açıklamaya göre polisler buldukları bu "öldürücü madde” konusunda Navalni'nin doktorlarını bilgilendirdiler.

Navalni’nin eşi ve Zhdanov'un çektiği bir videoda açıklanan bu iddiaya göre polisin bulduğu madde sadece Navalni için değil, aynı zamanda etrafındaki insanlar için de tehlikeli. Zhadanov, polisin doktorlara Navalni'nin tedavisini koruyucu kıyafet giyerek sürdürmeleri yönünde tavsiyede bulunduğunu aktardı.

“Zehir bulgusuna rastlanmadı”

Devam eden soruşturma nedeniyle bulunan maddenin ne olduğunun açıklamadığını ifade eden Zhadanov, bir polis memurunun Navalni’nin tedavi gördüğü hastanenin başhekimine tehlikeli maddeden söz ettiğini aktardı. Zhadanov, tehlikeli olduğu iddia olunan maddenin nerede bulunduğuna dair bilgi paylaşmadı.