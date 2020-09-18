Navalni'nin yardımcısı 'zehirin otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu' açıkladı

Ancak Navalni'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun başındaki Ivan Zidanov, Twitter'da "Saldırının gerçekleştiği Tomsk'ta bir müfettiş, soruşturma kapsamında, Navalni hastalandığı sırada yanında olan kurumun iki çalışanını sorgulamak istiyor." paylaşımı yaptı.

Rusya'da konuyla ilgili resmi bir soruşturma yürütülmedi.

Navalni'nin ekibi, Kremlin'in kendisini güçlü bir muhalif lider olduğu için zehirlendiğini iddia ederken Kremlin, bu iddiaları reddediyor. Rusya'daki doktorların Navalni'de sinir gazına rastlamadığını söylüyor.

Navalni'nin ekibi, havaalanında uçağa binmeden önce içtiği çayda zehir olabileceğini söylemişti. Ancak perşembe günü, ekibin idare ettiği Navalni'ye ait instagram hesabında "Şimi anlıyoruz: Otel odasından havalimanına gitmek için çıkmadan önce yapılmış" ifadeleri paylaşıldı.

Navalni'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaları sonrası Berlin ve Moskova arasında gerilim yaşanmış; perşembe günü de Avrupa Parlamentosu, uluslararası bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapmıştı.

Navalni'nin hesabından paylaşılan videoda ne var?

Navalni'ye ait Instagram hesabından yapılan paylaşımda, muhalif liderin ekibinden bazı kişilerin, uçakta hastalandığı haberi geldikten sonra Tomsk'taki otel odasında olduklarını gösteriyor. Videonun açıklama kısmında da bu kişilerin otel odasından potansiyel kanıtları toplamak için orada bulundukları belirtiliyor.

Otel odasından toplanan kanıtlar Berlin'deki doktorlara gönderilecek. Navalni'nin ekibi, "Rus yetkililere güvenmediği için bu işlemi kendilerinin yaptığını" açıkladı.

Videoda birkaç boş su şişesi de görülüyor. Navalni'nin ekip üyeleri, eldivenlerle bu şişeleri çantalara koyuyor.

Paylaşım "Alman'yadaki laboratuvarın bulduğu Noviçok sinir gazına ait izler, kesinlikle Tomsk'taki otel odasından alınan şişelerin üzerinden çıkacak." diye devam ediyor.

Rusya'daki Proyekt haber sitesi, Noviçok'un yaratıcısı Vladimir Uglev'in şu sözlerine yer verdi: