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Navalni'nin yardımcısı 'zehirin otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu' açıkladı

18.09.2020 06:09 | Son Güncelleme

Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zehirlendiği belirtilen Rus muhalif Alexei Navalni'nin yardımcısı, Noviçok isimli sinir gazının Sibirya'da kaldığı oteldeki su şişesinde bulunduğunu söyledi.

Navalni'nin yardımcısı 'zehirin otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu' açıkladı

20 Ağustos'ta Sibirya'dan yola çıkan ve uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alexei Navalni'nin ekibi, Noviçok sinir gazının Sibirya'nın Tomsk kentinde uçağa binmeden önce kaldığı oteldeki su şişesinde bulunduğu söyledi.

Navalni'nin bulunduğu uçak Omsk'a acil iniş yapmış; izin çıkmasının ardından muhalif lider burada tedavi gördüğü hastaneden Berlin'e gönderilmişti. Alman uzmanlar, Navalni'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamıştı.

Navalni'nin ekibi, havaalanında uçağa binmeden önce içtiği çayda zehir olabileceğini söylemişti. Ancak perşembe günü, ekibin idare ettiği Navalni'ye ait instagram hesabında "Şimi anlıyoruz: Otel odasından havalimanına gitmek için çıkmadan önce yapılmış" ifadeleri paylaşıldı.

Navalni'nin ekibi, Kremlin'in kendisini güçlü bir muhalif lider olduğu için zehirlendiğini iddia ederken Kremlin, bu iddiaları reddediyor. Rusya'daki doktorların Navalni'de sinir gazına rastlamadığını söylüyor.

Rusya'da konuyla ilgili resmi bir soruşturma yürütülmedi.

Ancak Navalni'nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'nun başındaki Ivan Zidanov, Twitter'da "Saldırının gerçekleştiği Tomsk'ta bir müfettiş, soruşturma kapsamında, Navalni hastalandığı sırada yanında olan kurumun iki çalışanını sorgulamak istiyor." paylaşımı yaptı.

Navalni'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaları sonrası Berlin ve Moskova arasında gerilim yaşanmış; perşembe günü de Avrupa Parlamentosu, uluslararası bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapmıştı.

Navalni'nin hesabından paylaşılan videoda ne var?

Navalni'ye ait Instagram hesabından yapılan paylaşımda, muhalif liderin ekibinden bazı kişilerin, uçakta hastalandığı haberi geldikten sonra Tomsk'taki otel odasında olduklarını gösteriyor. Videonun açıklama kısmında da bu kişilerin otel odasından potansiyel kanıtları toplamak için orada bulundukları belirtiliyor.

Otel odasından toplanan kanıtlar Berlin'deki doktorlara gönderilecek. Navalni'nin ekibi, "Rus yetkililere güvenmediği için bu işlemi kendilerinin yaptığını" açıkladı.

Videoda birkaç boş su şişesi de görülüyor. Navalni'nin ekip üyeleri, eldivenlerle bu şişeleri çantalara koyuyor.

Paylaşım "Alman'yadaki laboratuvarın bulduğu Noviçok sinir gazına ait izler, kesinlikle Tomsk'taki otel odasından alınan şişelerin üzerinden çıkacak." diye devam ediyor.

Rusya'daki Proyekt haber sitesi, Noviçok'un yaratıcısı Vladimir Uglev'in şu sözlerine yer verdi:

"Zehirin suda olması pek ihtimal dahilinde değil. Navalni hayatta kaldığına göre sadece derisine temas etmiş olmalı."

Almanya'daki doktorlar ve uzmanlar, henüz bu iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Videoda boş su şişeleri görülüyor

Hafta başında Navalni ilk kez tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşmış; durumunun iyiye gittiğini duyurmuştu. Sözcüsü de tamamen iyileştikten sonra Navalni'nin Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.

Rusya'da uzun yıllardır yolsuzluklara karşı mücadele eden ve kamuoyu oluşturmaya çalışan Alexei Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhalifleri arasında.

Putin'in partisini 'Sahtekârlar ve hırsızlar' olarak niteleyen Navalni, Putin'in yıllar içerisinde kurduğu sistemin 'Rusya'nın kanını emdiğini' söylüyor ve ülkenin adeta bir feodal düzenle yönetildiğini savunuyor.

Muhalif lider, Haziran'da Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de "darbe" diye tanımlamıştı.

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

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