Navalni'nin yurt dışında tedavi edilmesine izin çıktı

Navalni'nin Almanya'ya getirilmesi bekleniyor.Rusya'da zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin tedavisi için yurt dışına gitmesine izin çıktı. Kararı Navalni'nin Sibirya'da tedavi gördüğü hastanedeki doktorları duyurdu.

Omst'taki hastaneden Cuma sabahı yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Navalni'nin sağlık durumunun başka bir ülkedeki hastaneye nakledilmesi için uygun olmadığı belirtilmişti. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş öğleden sonra bir açıklamada bulunarak, tedavi edilmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e nakledileceği belirtilen Rus politikacı için nakil izni verildiğini doğruladı.

Rus politikacının Almanya'ya getirilmesi için girişim başlatan "Cinema for Peace" (Barış için sinema) örgütünden Berlin'de yaşayan sanatçı Jaka Bizilj, ailesinin de isteği doğrultusunda bir ambulans uçağın Navalni'yi almak için Rusya'ya gittiğini duyurmuştu.

Örgütten yapılan açıklamada Navalni'nin durumunu inceleyen Alman doktorların hastanın seyahat etmesinde bir mahsur görmedikleri yönünde rapor verdikleri kaydedildi.