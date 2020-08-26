Navalni'nin 'zehirlendiği' iddiası iddiaları ve Rusya'nın zehir deposu

Son 20 yılda Kremlin politikalarını eleştiren birçok politikacı, eski ajan ve gazeteci zehirlendi.

İngiltere'de iki eski Rus gizli istihbarat servisi ajanı hedef alındı: 2006'da Alexander Litvinenko, radyoaktif Polonyum-210 maddesiyle zehirlenip öldü; Sergei Skripal ise 2018'de Noviçok ile zehirlendi. Kremlin iki olayla da ilgisi olmadığını ifade etmişti.

Daha önce fiziksel saldırıya uğrayan Aleksey Navalni ise son mağdur gibi görünüyor. Ancak olayla ilgili birçok nokta henüz aydınlığa kavuşmadı.

Rusların esrarengiz bir şekilde zehirlenmesi olayları genellikle gizemini koruyor; bu da suikastçılar açısından sokakta silahla vurmaya kıyasla avantaj oluşturuyor.

Savunma ve güvenlik alanında araştırma yapan İngiliz düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'ten (RUSI) Rusya uzmanı Prof. Mark Galeotti'ye göre "zehir iki özelliğe sahip: ustalık ve tiyatrallık".

"Öylesine ustaca ki inkar edilebilir ve kanıtlaması da zordur. Etkisini göstermesi zaman alır, her tür acıyı verebilir ve zehirleyen kişi de inkâr edebilir."