Navalni'nin zehirlendiği tahmin ediliyor

Ancak hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Rusya'da zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren ve tedavi için Berlin'e getirilen Kremlin muhalifi Rus politikacı Aleksey Navalni'nin iddia edildiği gibi zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Seibert, "Ciddi bir ihtimalle zehirlenme saldırısına maruz kaldığından yola çıkıldığı için koruma altına alınması acil önemdedir" dedi. Navalni, tedavi için bulunduğu hastanede Federal Emniyet Teşkilatı tarafından koruma altında tutuluyor.

Federal hükümetin olayın şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını talep ettiğini vurgulayan Seibert, "Yakın Rus tarihine bakıldığında maalesef bazı kuşkulu durumlar olduğu için sayın Navalni'nin zehirlendiğinden şüpheleniliyor" diye konuştu.

Maas'tan temklinli yaklaşım

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Navalni'nin durumuyla ilgili daha temkinli konuştu. Maas, Navalni'nin rahatsızlığının nedenleri ile ilgili şu an için bir açıklamada bulunmak istemediğini kaydetti.