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Navalni'ye destek gösterilerinde binden fazla gözaltı

22.04.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da cezaevinde açlık grevi yapan muhalif siyasetçi Navalni'ye tıbbi yardım sağlanması talebiyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde binden fazla kişi gözaltına alındı.

Navalni'ye destek gösterilerinde binden fazla gözaltı

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni ile dayanışma için düzenlenen protesto gösterilerinde binden fazla kişi gözaltına alındı. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info, gözaltına alınan binden fazla kişinin farklı kentlerden olduğunu bildirdi.

Cezaevinde açlık grevine başlayan Navalni'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, 44 yaşındaki muhalif siyasetçiye destek veren gruplar Çarşamba günü ülke genelinde protesto gösterisi çağrısı yaptı. Polisin verdiği bilgilere göre, sadece Moskova'daki izinsiz gösteriye yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Navalni'nin YouTube kanalında ise göstericilerin sayısının bundan 10 kat fazla olduğu iddia edildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına doğru yürüyen göstericiler, "Özgürlük," "Putin bir hırsız" sloganları attı. Moskova'daki gösterilere katılanların sayısının, Navalni'nin tutuklanması öncesinde düzenlenen gösterilere katılanların sayısından daha az olduğu dikkati çekti.

Ülke genelinde gösteriler

St. Petersburg'daki gösteriye ise polisin verdiği bilgilere göre, en az 4 bin 500 kişi katıldı. AFP muhabiri, gösterinin başlamasından bir süre sonra güvenlik güçlerinin sert bir şekilde göstericileri gözaltına aldığını, bazı göstericileri metro istasyonuna kadar takip ettiğini aktardı.

Polis, ülkenin doğusundaki Ural bölgesi ile Sibirya'daki toplam 29 kentte yaklaşık 14 bin kişinin gösterilere katıldığını bildirdi. Senenin başında düzenlenen gösterilere çok daha fazla sayıda kişi katılmıştı.

Protesto gösterileri sırasında televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Navalni'den söz etmedi.

Navalni'nin yakın çevresinden isimler de Salı günü gözaltına alınmıştı. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş ve Navalni'nin YouTube kanalından tanınan Lyubov Sobol, avukatlarının verdiği bilgilere göre, Moskova'da yakalanmıştı.

Navalni açlık grevinde

Navalni, tıbbi hizmetlerden yararlanma talebiyle Mart ayı sonunda cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Navalni'ye destek verenler, muhalif siyasetçinin hayatından endişe ederek, tıbbi yardım sağlanmasını talep ediyor. Navalni, Pazartesi günü cezaevinin hastanesine nakledilmişti. Rus insan hakları görevlisi Tatyana Moskalkova, Navalni'nin cezaevi hastanesi mensubu olmayan hekimler tarafından muayene edildiğini açıklamıştı. Navalni'yi muayane eden doktorlar muhalif siyasetçinin sağlık durumunun kötüleştiğini ifade ederek, kalbinin durabileceği uyarısında bulunmuştu.

BM uzmanları da Navalni'nin hayatından endişe edildiğini belirmişti. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Navalni'nin hayatının "ciddi tehlikede" olduğu ifade edilmişti.

Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Rusya'da zehirlenme belirtileri göstermiş, tedavi için Almanya'ya nakledilmişti. 17 Ocak'ta ülkesine geri dönen Navalni, hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle aldığı tecilli hapis cezası şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından tecil kararı iptal edilerek, Navalni hapis cezasına çarptırılmıştı.

AFP,rtr/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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