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  4. Navalni’ye destek gösterilerine katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı

Navalni’ye destek gösterilerine katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı

23.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Navalni’ye destek gösterilerine katılan yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'da cezaevindeki muhalif siyasetçi Navalni’nin serbest bırakılması talebiyle ülke çapında gösteriler düzenleniyor.

Eylemlerde şimdiye kadar en az 350 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.Rusya'da muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle ülke çapında düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar 350’den fazla göstericinin gözaltına alındığı, yer yer telefon ve internet bağlantılarında kesintiler yaşandığı belirtiliyor.

TASS haber ajansına göre İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'daki eylemlere yaklaşık 4 bin kişinin katıldığını açıklarken, Reuters kaynakları, bu sayının yaklaşık 10 bin olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Kentte en az 100 kişinin gözaltına alındığı, bunların arasında Navalni'ye yakın isimlerden Lyubov Sobol'un da bulunduğu kaydedildi.

Moskova polisi "tereddütsüz" müdahele mesajı vermişti

Moskova Emniyeti, cezaevindeki muhalif lider Navalni'nin çağrısıyla cumartesi günü düzenlenmesi planlanan protestolar için sert müdahele sinyali vermiş, izinsiz gösteri ve provokasyon amaçlı eylemlerin "kamu düzenine tehdit" olarak değerlendirileceği ve tereddütsüz bastırılacağını açıklamıştı.

Navalni, geçen yıl ağustos ayında zehirlenmiş ve tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Tedavisi tamamlanan Navalni, geçen pazar Moskova’ya dönmüş ve Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece 30 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilmişti. Navalni, tutuklanmasının ardından vatandaşlara "sokağa çıkın" çağrısında bulunmuş, çeşitli internet platformlarında da muhalif siyasetçiyle geniş çaplı bir dayanışma gösterilerek eylem çağrısı yapılmıştı.

DW,rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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