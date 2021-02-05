Navalni’yi tedavi eden Rus doktor öldü

Doktorun kesin ölüm nedeni bilinmiyor.Geçen Ağustos ayında Sibirya'da zehirlenen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalni'ye kaldırıldığı hastenede ilk tıbbi müdaleyi yapan 56 yaşındaki doktor hayatını kaybetti. Hekimin 28 yıldır görev yaptığı Omsk kentindeki hastaneden yapılan açıklamada, Anestezi ve Resüsitasyon Bölümü Başhekim Yardımcısı Sergey Maksimişin'in "aniden öldüğü" belirtildi.

Açıklamada doktorun kesin ölüm nedeni konusunda bir bilgi verilmedi. Rus medyasında çıkan haberlerde ise Dr. Maksimişin'in kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Navalni'nin yurtdışında yaşayan çalışanı Leonid Volkov ise ABD haber kanalı CNN'e verdiği demeçte, Dr. Maksimişin'in Navalni'nin Almanya'ya nakledilene kadar iki gün boyunca tedavisini üstlendiğini söyledi. Volkov, "Aleksey'in durumu hakkında herkesten daha fazla şey biliyordu" diye konuştu.

"Zehirlenmedi" diyen başhekim terfi etmişti

Öte yandan Navalni'nin metabolik bir rahatsızlık geçirdiği ve zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığı şeklinde rapor hazırlayan Omsk kentindeki hastanenin başhekimi Aleksander Murahovski ise bölgenin sağlık bakanlığına getirilmişti. Navalni ise raporda belirtilen teşhisin doğru olmadığını savunuyor.