Alexei Navalny tekrar hakim karşısında

Almanya’dan Rusya’ya dönerken havalimanında önce gözaltına alınan sonra da tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkındaki eski dosyalar gün yüzüne çıktı. Navalny, geçtiğimiz günlerde daha önce ertelenen yolsuzluk cezasına ilişkin mahkemeye çıkarılmış, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bugün ise Navalny, 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan bir Sovyet askerine iftira attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Rusya’da geçtiğimiz yıl yapılan referanduma destek veren 2. Dünya Savaşında yaralanan İgnat Artemenko’yı eleştiren Navalny’ye, “savaşta yaralanan askerin şeref ve haysiyetini zedelediği” ve “manevi zarara uğrattığı” gerekçesiyle geçtiğimiz yılın Haziran ayında açılan davanın ilk celsesi Moskova’daki Babushkinskiy mahkemesinde gerçekleştirildi. Duruşmaya Navalny’nin avukatlarının yanı sıra eşi Yulia Navalnaya da katıldı. Muhalif liderin duruşması nedeniyle adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

NAVALNY'NİN SÖZLERİNE HAKİM MÜDAHALE ETTİ

Duruşmada Navalny, “Bu davanın nasıl ortaya çıktığını, nasıl uydurulduğunu çok iyi anlıyorum. Ancak benim gerçekleri söylediğimi herkes biliyor. Benim salondaki yüzsüz savcılara değil, kutsal şeylere karşı çıkmam gerekiyordu ve yeni bir fikir ortaya atıldı. ‘Bir gazi bulalım, gaziye madalya verelim ve Navalny’i gazilere karşı olmakla suçlayarak hapse atalım’ dediler. Anayasa referandumu süresince çirkin bir kampanya yürütüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ömür boyu Başkan olarak kalması amaçlanıyordu. Kampanya süresince pek çok kötülük yapıldı” dedi.