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Alexei Navalny tekrar hakim karşısında

05.02.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Alexei Navalny tekrar hakim karşısında

Rus muhalif lider Alexei Navalny, daha önce 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askere söylediği sözler nedeniyle tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Navalny'nin duruşmadaki sözleri üzerine hakim, Navalny’yi susturmaya çalıştı.

Almanya’dan Rusya’ya dönerken havalimanında önce gözaltına alınan sonra da tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny hakkındaki eski dosyalar gün yüzüne çıktı. Navalny, geçtiğimiz günlerde daha önce ertelenen yolsuzluk cezasına ilişkin mahkemeye çıkarılmış, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bugün ise Navalny, 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan bir Sovyet askerine iftira attığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Rusya’da geçtiğimiz yıl yapılan referanduma destek veren 2. Dünya Savaşında yaralanan İgnat Artemenko’yı eleştiren Navalny’ye, “savaşta yaralanan askerin şeref ve haysiyetini zedelediği” ve “manevi zarara uğrattığı” gerekçesiyle geçtiğimiz yılın Haziran ayında açılan davanın ilk celsesi Moskova’daki Babushkinskiy mahkemesinde gerçekleştirildi. Duruşmaya Navalny’nin avukatlarının yanı sıra eşi Yulia Navalnaya da katıldı. Muhalif liderin duruşması nedeniyle adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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NAVALNY'NİN SÖZLERİNE HAKİM MÜDAHALE ETTİ

Duruşmada Navalny, “Bu davanın nasıl ortaya çıktığını, nasıl uydurulduğunu çok iyi anlıyorum. Ancak benim gerçekleri söylediğimi herkes biliyor. Benim salondaki yüzsüz savcılara değil, kutsal şeylere karşı çıkmam gerekiyordu ve yeni bir fikir ortaya atıldı. ‘Bir gazi bulalım, gaziye madalya verelim ve Navalny’i gazilere karşı olmakla suçlayarak hapse atalım’ dediler. Anayasa referandumu süresince çirkin bir kampanya yürütüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ömür boyu Başkan olarak kalması amaçlanıyordu. Kampanya süresince pek çok kötülük yapıldı” dedi.

Navalny’nin sözleri üzerine hakim, Navalny’yi susturmaya çalıştı.

Navalny ise konuşmasını bitirmek için ısrar ederek, “Konuşmama izin verin. Neden çirkin kampanya görüntüleri hazırlayanlar şu anda burada değil?” dedi.

YABANCI ÜLKE DİPLOMATLARI DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Öte yandan Rusya, bir önceki davanın duruşmasına batılı ülke diplomatlarının katılmasına sert tepki göstermiş, bunu batılı ülkelerin Rusya’nın içişlerine karışması olarak değerlendirmişti. Bugünkü duruşmaya da bazı batılı ülkelerin diplomatları katıldı ve duruşmayı yakından takip etti. Polis tarafından alınan sıkı güvenlik önlemleri kapsamında adliye binası çevresinde dolaşan sivillere kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde Navalny destekçisi olduğundan şüphelenilen 50’ye yakın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkemede Navalny’in 1 milyon ruble para ve 240 saate kadar kamu yararına çalıştırma cezasına çarptırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, tanıkları dinledikten sonra davanın 12 Şubat tarihine ertelenmesine karar verdi. (İHA)

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