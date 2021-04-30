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Navalny açlık grevinden sonra ilk kez görüntülendi!

30.04.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus muhalif Aleksey Navalny, üç haftalık açlık grevinin sona erdiğini duyurduktan sonra ilk kez görüntülendi.

Navalny açlık grevinden sonra ilk kez görüntülendi!

İkinci Dünya Savaşı gazisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Navalny, video konferans yöntemiyle duruşmaya katıldı.

Navalny, mahkemede "Ben sadece ürkütücü bir iskeletim." dedi.

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Mavi ceza üniformasıyla saçı traşlı ve zayıf görünen Navalny, yemeye devam ettiğini doğruladı ve şimdi 72 kilogram olduğunu söyledi.

44 yaşındaki Navalny "Yedinci sınıfta bu kadar ağırlığım vardı" diye konuştu.

Navalny mahkemeye verdiği ifadede Putin'den "kıyafetsiz imparator" olarak bahsetti ve Rusya'nın kendi yönetimi altında "her yıl gerilemeye devam ettiğini" söyledi.

Navalny’nin eşi Yuliya Navalnaya ise salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, Navalny'nin davaya itirazını reddederek 850 bin rublelik (11 bin 400 dolar) cezanın geçerliliğini korumasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Sene başlarında tutuklanan ve 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 44 yaşındaki politikacı, şiddetli sırt ağrısı ve bacaklarındaki uyuşukluğun ardından hapishane yetkililerinin doktorlarının kendisini ziyaret etmesine izin vermemesini protesto etmek için 31 Mart'ta açlık grevine başlamıştı.

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Rusya

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