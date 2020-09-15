Navalny İyileştikten Sonra Rusya’ya Dönmeyi Planlıyor

Navalny, Instagram’daki takipçilerine hitaben yazdığı mesajda, “Merhaba, ben Navalny. Hepinizi özledim. Hala her şeyi zorlukla yapabiliyorum ama dün ilk kez tüm gün boyunca kendi kendime nefes alabildim” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta komadan çıkan Navalny’nin artık yatağından kalkabildiği yönünde dün haberler çıkmıştı. Bugün paylaştığı fotoğraf ise, Navalny’nin durumunun iyiye gittiğini gösteren en güçlü kanıt oldu. Muhalif liderin basın sözcüsü de, Navalny’nin Rusya’ya dönmeyi planladığını belirtti.

Fotoğrafta Navalny, kameraya poz veriyor ve eşi Yulia da kollarıyla ona destek veriyor. Yanlarında iki çocukları da yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı muhalefetin en önde gelen ismi Navalny 20 Ağustos’ta şiddetli biçimde rahatsızlanmış ve iki gün sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e getirilerek Charite Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Almanya, üç ülkedeki laboratuvar testlerinin Navalny’nin Novichok sinir gazıyla zehirlendiğini belirlediğini açıklamıştı. Batılı hükümetler Rusya’dan bu konuda açıklama talep ediyor.

Moskova ise suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın Navalny’nin hastalığının nedenini netleştirmeye hazır olduğunu ancak bunun için Berlin’den test verilerine ihtiyaç duyduğunu yineledi.

Peskov, Fransa ve İsveç laboratuvarları Navalny’nin tıbbi numunelerini test edebiliyorken Rusya’ya neden aynı erişimin sağlanmadığını anlayamadıklarını belirtti.

Navalny’nin durumu Rusya’yla Batı arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi. İlişkiler, Moskova’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi ve 2018’de İngiltere’de yine Novichok sinir gazı kullanarak eski bir Rus casusunu zehirleme girişiminin ardından zaten Soğuk Savaş sonrası en kötü dönemini yaşıyordu.