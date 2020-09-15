Navalny İyileştikten Sonra Rusya’ya Dönmeyi Planlıyor

Rus muhalif lider Alexei Navalny, Berlin’de tedavi gördüğü hastaneden ailesiyle birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Navalny’nin iyileştikten sonra Rusya’ya dönmeyi planladığı belirtildi.
Fotoğrafta Navalny ailesiyle birlikte yatakta otururken görülüyor. Geçen ay Sibirya’da zehirlendiği belirlenen Navalny, artık herhangi bir cihaza bağlı olmadan nefes alabildiğini söyledi.
Fotoğrafta Navalny, kameraya poz veriyor ve eşi Yulia da kollarıyla ona destek veriyor. Yanlarında iki çocukları da yer alıyor.
Geçen hafta komadan çıkan Navalny’nin artık yatağından kalkabildiği yönünde dün haberler çıkmıştı. Bugün paylaştığı fotoğraf ise, Navalny’nin durumunun iyiye gittiğini gösteren en güçlü kanıt oldu. Muhalif liderin basın sözcüsü de, Navalny’nin Rusya’ya dönmeyi planladığını belirtti.
Navalny, Instagram’daki takipçilerine hitaben yazdığı mesajda, “Merhaba, ben Navalny. Hepinizi özledim. Hala her şeyi zorlukla yapabiliyorum ama dün ilk kez tüm gün boyunca kendi kendime nefes alabildim” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı muhalefetin en önde gelen ismi Navalny 20 Ağustos’ta şiddetli biçimde rahatsızlanmış ve iki gün sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e getirilerek Charite Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Almanya, üç ülkedeki laboratuvar testlerinin Navalny’nin Novichok sinir gazıyla zehirlendiğini belirlediğini açıklamıştı. Batılı hükümetler Rusya’dan bu konuda açıklama talep ediyor.
Moskova ise suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın Navalny’nin hastalığının nedenini netleştirmeye hazır olduğunu ancak bunun için Berlin’den test verilerine ihtiyaç duyduğunu yineledi.
Peskov, Fransa ve İsveç laboratuvarları Navalny’nin tıbbi numunelerini test edebiliyorken Rusya’ya neden aynı erişimin sağlanmadığını anlayamadıklarını belirtti.
Navalny’nin durumu Rusya’yla Batı arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi. İlişkiler, Moskova’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi ve 2018’de İngiltere’de yine Novichok sinir gazı kullanarak eski bir Rus casusunu zehirleme girişiminin ardından zaten Soğuk Savaş sonrası en kötü dönemini yaşıyordu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşıması öngörülen ve inşaatı tamamlanmak üzere olan Kuzey Akım-2 boru hattı projesi çalışmalarını askıya alarak Rusya’ya cezalandırması yönünde çağrılara maruz kalıyor.
New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, bir Alman güvenlik yetkilisi Navalny’nin olayla ilgili olarak bir Alman savcıyla konuştuğunu ve iyileşir iyileşmez Rusya’ya dönmeyi planladığını söylediğini belirtti.
Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmiş de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, haberi doğrulayarak, “Başka herhangi bir seçenek düşünülmedi bile” ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov da “Rusya Federasyonu’nun her vatandaşı Rusya’dan ayrılmada ve Rusya’ya dönmede özgürdür. Eğer Rusya Federasyonu’nun bir vatandaşının sağlık durumu iyileşiyorsa, elbette bundan herkes mutlu olur” dedi.
44 yaşındaki Navalny sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda espri de yaparak, doğal biçimde nefes alma konusunda “çok kişi tarafından hafife alınan ama harika bir süreç. Tavsiye ederim” dedi.