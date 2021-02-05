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Navalny Protestosu Nedeniyle Batılı Diplomatlara Rusya'dan İhraç

05.02.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Navalny Protestosu Nedeniyle Batılı Diplomatlara Rusya'dan İhraç

Rusya, hapis cezası alan muhalif lider Alexei Navalny’ye destek protestolarına katıldıkları gerekçesiyle İsveç, Polonya ve Almanya’nın ülkedeki diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı

Rusya, hapis cezası alan muhalif lider Alexei Navalny’ye destek protestolarına katıldıkları gerekçesiyle İsveç, Polonya ve Almanya’nın ülkedeki diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, İsveç ve Polonyalı diplomatların St. Petersburg’da, Alman diplomatların ise Moskova’daki gösterilere katıldığı ileri sürüldü. Bakanlık mesajında, 23 Ocak’ta, muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklama kararının ardından onbinlerce kişinin katıldığı gösteriler “yasa dışı” olarak nitelendirildi.

Rus yetkililerin kararına göre, söz konusu diplomatlar “istenmeyen kişiler” kategorisine alındı ve bir an önce Rusya’yı terketmeleri talep edildi.

Kararın açıklanmasının öncesinde, bugün Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Avrupa Birliği’nin (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell görüşmenin ardından, “İlişkilerimiz ciddi bir çıkmazda ve Navalny davası da büyük bir eksi” şeklinde konuştu.

Borell ayrıca Lavrov’a, Navalny’nin mahkum edilmesi ve bunu protesto edenler arasında binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili Avrupalı yetkililerin duyduğu kaygıyı da aktardığını söyledi. Borell, AB liderlerinin Navalny’nin 2020 yılı Ağustos ayında zehirlenmesiyle ilgili ayrıntıların soruşturulmasına destek vermeye de hala hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov ise, Avrupalı liderleri Navalny’nin zehirlendiğini gösteren delilleri açıkça paylaşmamakla suçladı.

Geçen yıl Rusya’da zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi gören 44 yaşındaki Rus siyasetçi ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in başlıca muhaliflerinden Alexei Navalny ülkesine dönmesinin ardından 17 Ocak’ta tutuklanmıştı. Rus yetkililer, Avrupalı yetkililerin Navalny’nin kasten zehirlendiği yönündeki iddialarını reddetmeye devam ederken, Navalny yolsuzluk suçlamalarından yargılanacak.

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