Navalny Rus Yetkililerin Tehditlerine Rağmen Ülkesine Dönüyor

Aralık ayının sonunda Rusya Federal Hapishane Dairesi’nden Navalny’ye ülkesine dönmesi çağrısı yapılmıştı. Kurumun çağrısında, Navalny’nin bir an önce Rusya’ya dönmemesi halinde 2014 yılında açılan davanın ertelenmiş mahkumiyet kararının uygulanacağı uyarısı da yapıldı. Navalny sözkonusu davada yolsuzlukla suçlanıyor. Suçlamalar Navalny tarafından reddedilirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de davada alınan kararı doğru bulmuyor.

Sosyal medya platformu Instagram’da bugün açıklama yapan Navalny, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, Rusya’ya dönmesini engellemek için elinden gelen herşeyi yaptığını iddia ederek, “Beni öldürmeye çalışanlar hayatta kaldığım için alındılar ve şimdi de beni demir parmaklıklar ardında koymakla tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Rus hükümetinin başlıca muhaliflerinden Alexei Navalny, geçen yıl zehirlenmesinin ardından tedavi görmek için gittiği Almanya’dan ülkesi Rusya’ya geri döneceğini açıkladı. Navalny’nin zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve bu yöndeki suçlamaları reddeden Rus yönetimi ise Navalny’yi Rusya’ya döndüğünde yeniden cezaevine gönderme tehditlerini sürdürüyor.

2020 yılının sonunda Navalny’ye karşı Rusya’dan yeni suçlamalar da geldi. Navalny’ye karşı açılan yeni soruşturmada muhalif siyasetçi kurucusu olduğu Yolsuzluk Karşıtı Vakıf ve diğer benzer kuruluşlara yapılan 5 milyon dolar özel bağışlarla ilgili de yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Navalny bu iddiaları “siyasi amaçla ortaya atılmış asılsız iddialar” olarak nitelendirerek reddetti.

Navalny, Instagram’da paylaştığı görüntülü mesajında ayrıca, “Beni korkutmak için herşeyi yapıyorlar. Putin’in şu ana kadar tek yapmadığı, Kremlin’in tepesine, ‘Alexei, lütfen ülkeye hiçbir koşulda geri dönme’ yazılı bir tabela koymak” dedi.

Navalny geçen yıl 20 Ağustos günü Sibirya’dan Moskova’ya gittiği uçakta komaya girdiğinde ilk olarak Sibirya’da bir hastaneye kaldırılmıştı. Navalny iki gün sonrasında da Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de girişimiyle tedavi edilmek üzere Almanya’ya nakledilmişti.

Almanya’nın yanı sıra Fransa ve İsviçre’de de Navalny’nin kan örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucu, öldürücü nitelikli sinir gazıyla zehirlendiği tespit edilmişti.