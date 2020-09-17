Navalny Soruştumasında Yeni Gelişme

Almanya’da tedavi gören Alexei Navalny’nin danışmanları, Rus muhalif siyasetçinin Rusya’nın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde zehir izine rastlandığını belirtti.

Alexei Navalny’nin Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda, Rus muhalif siyasetçinin rahatsızlandığına ilişkin haberler ilk duyulduğunda, danışmanlarının Rusya’nın Tomsk kentindeki Xander otelinde olduğu belirtildi. Navalny’nin danışmanlarının boşaltılan ancak henüz temizlenmemiş olan otel odasına giderek, gördükleri şüpheli eşyaları topladıkları kaydedildi.

Otel odasından toplananlar arasında markası Rusça’da “Kutsal Kaynak” olan açılmış bir şişe su da bulunuyordu.

Proekt internet sitesindeki bir habere göre, bulunan şişe Navalny’nin ekibinde yer alan ve İngiliz vatandaşı olan Maria Pevchikh tarafından Berlin’e götürüldü.

44 yaşındaki Rus muhalif siyasetçi Navalny, Ağustos ayı sonlarında Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya giderken uçakta rahatsızlanmış, uçağın Omsk kentinde acil iniş yapmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.