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Navalny Soruştumasında Yeni Gelişme

17.09.2020 18:59 | Son Güncelleme

Alexei Navalny’nin danışmanları, Rus muhalif siyasetçinin Rusya’nın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde zehir izine rastlandığını belirtti

Navalny Soruştumasında Yeni Gelişme

Almanya’da tedavi gören Alexei Navalny’nin danışmanları, Rus muhalif siyasetçinin Rusya’nın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde zehir izine rastlandığını belirtti.

Alexei Navalny’nin Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda, Rus muhalif siyasetçinin rahatsızlandığına ilişkin haberler ilk duyulduğunda, danışmanlarının Rusya’nın Tomsk kentindeki Xander otelinde olduğu belirtildi. Navalny’nin danışmanlarının boşaltılan ancak henüz temizlenmemiş olan otel odasına giderek, gördükleri şüpheli eşyaları topladıkları kaydedildi.

Otel odasından toplananlar arasında markası Rusça’da “Kutsal Kaynak” olan açılmış bir şişe su da bulunuyordu.

Proekt internet sitesindeki bir habere göre, bulunan şişe Navalny’nin ekibinde yer alan ve İngiliz vatandaşı olan Maria Pevchikh tarafından Berlin’e götürüldü.

44 yaşındaki Rus muhalif siyasetçi Navalny, Ağustos ayı sonlarında Rusya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya giderken uçakta rahatsızlanmış, uçağın Omsk kentinde acil iniş yapmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Navalny daha sonra Almanya’nın başkentindeki Charite kliniğine sevkedilmiş, orada yapılan toksikoloji testlerinde Kremlin’e yönelik eleştirileriyle bilinen muhalif siyasetçinin Sovyet döneminde kullanılan Novichok sınıfı kimyasal bir maddeyle zehirlendiğine ilişkin kuvvetli delil ortaya çıkmıştı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden soruşturmada teknik yardım

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, Almanya’ya Navalny’nin durumunun araştırılması konusundan teknik yardım sağladıklarını belirtti.

Açıklamada, Navalny’den biyomedikal numunelerin alındığı ve bu numunelerin OPCW tarafından belirlenen laboratuvarlar tarafından inceleneceği kaydedildi. Analiz sonuçlarının da Alman yetkililerle paylaşılacağı belirtildi.

Almanya, Rusya’dan olaya ilişkin açıklama talep etti ancak Rusya, Navalny’nin zehirlenmesi olayında rolü olduğu iddialarını reddederek Navalny’nin zehirlendiğini gösteren delillerin kendisiyle paylaşılmasını istemişti.

Alexei Navalny Rusya’da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e karşı ülke çapında protestolara liderlik eden bir isim. Navalny, Rusya’da daha önce de tehlikeli bir kimyasal maddeyle saldırıya maruz kalmış ve gözaltında rahatsızlanmıştı.

Son yıllarda öldürülen ya da hedef alınan Kremlin karşıtı isimler arasında araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya, eski Rus güvenlik yetkilisi Aleksandr Litvinenko, eski Rusya Başbakan Yardımcısı ve muhalefet lideri Boris Nemtsov ve eski Rus çifte ajan Sergei Skripal yer alıyor.

Skripal ve kızı Yulia, 2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde Novichok’la zehirlenmiş, soruşturmayı yürüten İngiliz ekip Rus güvenlik kurumlarını suçlamıştı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından yapılan testlerde de zehirli bir maddenin kullanıldığı doğrulanmıştı.

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