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Navalny: Zehirlenmemin arkasında Putin var

01.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Rusya’da zehirlenen ve ardından Almanya’da tedavi gören Rus muhalif lider Alexei Navalny, zehirlenmesinin arkasında Rusya Lideri Vladimir Putin’in olduğunu iddia etti.

Navalny: Zehirlenmemin arkasında Putin var

Alman Der Spiegel dergisine bir röportaj veren Navalny, kendisinin zehirlenmesiyle ilgili başka bir alternatif olmadığını söyledi.

Navalny, 20 Ağustos günü Sibirya’nın Omsk şehrinden Moskova’ya seyahati sırasında uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Navalny, daha sonra Almanya’nın daveti üzerine tedavisini Almanya’da tamamlamış ve burada yapılan testlerde de kendisinin noviçok maddesi kullanılarak zehirlendiğinin belirlendiği ifade edilmişti. Fransız ve İsviçre’deki laboraruvarlarda yapılan testlerde de Navalny’nin zehirlendiğine dair sonuçlar elde edilmişti.

Aynı madde 2018 yılında İngiltere’de bir casusun zehirlenmesinde kullanılmıştı.

Navalny Der Spiegel’e verdiği röportajda zehirlenmesine rağmen kendisinin korkmadığını ve siyasetine devam edeceğini söyledi. Navalny kısa süre içerisinde Rusya’ya geri döneceğini de belirtti.

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