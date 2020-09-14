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Navalny'nin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

14.09.2020 18:46 | Son Güncelleme

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin artık kısa süreliğine yatağından ayrılabildiği bildirildi. Batılı ülkelerle Rusya’nın konuyla ilgili siyasi anlaşmazlığı ise devam ediyor

Navalny'nin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin sağlığının ilerleme gösterdiği ve artık kısa süreliğine yatağından ayrılabildiği bildirildi. Bu arada Almanya, Fransız ve İsveç laboratuvarlarının da Navalny’nin Sovyet döneminden kalma sinir gazı Novichok’la zehirlendiği yönündeki bulgularını doğruladığını açıkladı.

Putin’e karşı muhalefetin en önde gelen ismi Navalny, 20 Ağustos’ta Rusya’da bir iç hat seferindeyken hastalandıktan iki gün sonra Almanya’ya getirilmişti ve halen Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavi görüyor. Berlin, Rusya’dan olayı araştırmasını talep ediyor. Rusya ise soruşurma için Rus yetkilileri Berlin’e göndermeyi istiyor.

Charite Hastanesi, Navalny’nin suni solunum cihazına artık bağlı olmadığını belirtti. Açıklamada, Rus muhalefet liderinin halen fiziki egzersizler yaptığı ve kısa aralıklarla yatağından ayrılabildiği bilgisi verildi.

Hastanenin açıklamasında, 44 yaşındaki Rus politikacının uzun vadeli sağlık durumuna dair öngörüler hakkında ayrıntı verilmedi. Doktorlar, Navalny’nin durumu iyiye gitse de zehirlenmenin uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği ihtimalinin olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kremlin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer dünya liderlerinden zehirlenme vakasıyla ilgili sorulara yanıt vermesi için yapılan çağrılara tepki göstererek, olayda herhangi bir resmi bağlantının olmadığını savundu ve Batı’yı Moskova’ya karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Almanya: “Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar da zehirlenmeyi doğruladı”

Almanya hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlarda yürütülen testlerin, bir Alman askeri laboratuvarının Navalny’nin Novichok’la zehirlendiği yönündeki daha önce elde ettiği bulguları desteklediğini açıkladı. İngiliz yetkililer, 2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde Rus casus Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında da aynı tür maddenin kullanıldığını açıklamıştı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Lahey’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) de referans laboratuvarlarında testler yürütmek üzere Navalny’den numuneler alınması yönünde adımlar attığını belirtti.

Seibert, Almanya’nın Fransa ve İsveç’ten bulgularını bağımsız olarak incelemesini istediğini belirtti. Alman yetkililer, her iki ülkedeki laboratuvarların ve OPCW’nin Navalny’den kendi numunelerini aldıklarını kaydetti. Seibert, “Halen devam eden OPCW’nin incelemelerinden ayrı olarak, üç laboratuvar da birbirlerinden bağımsız olarak Navalny’nin Novichok türü bir sinir gazıyla zehirlendiği yönünde kanıt sundu” diye konuştu. Alman sözcü, “Bir kez daha Rusya’yı olayla ilgili açıklama yapmaya çağırıyoruz. Bundan sonra atılabilecek olası adımlarla ilgili olarak Avrupalı ortaklarımızla yakın istişare halindeyiz” dedi.

Seibert Fransa ve İsveç’teki laboratuvarların isimlerini açıklamadı ancak İsveç Savunma Araştırmaları Dairesi Başkanı Asa Scott, İsveç haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, Alman laboratuvarıyla aynı bulgulara ulaştıklarını doğrulayabileceklerini söyledi.

Macron-Putin telefonda görüştü

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yaptığı ve Rus lidere Navalny’yi hedef alan “suç eylemine dair derin kaygısını” dile getirdiği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron da Fransa’nın, zehirlenme olayıyla ilgili olarak Avrupalı ortaklarla aynı sonuçlara vardığını doğruladı. Açıklamada, “Güvenilir ve şeffaf bir soruşturma çerçevesinde Rusya’dan bir izahat gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

Kremlin’in açıklamasında ise Putin’in görüşmede, “Rus tarafına karşı temelsiz suçlamaların uygunsuzluğunun altını çizdiği” ve Rusya’nın Almanya’dan Navalny’yle ilgili testler ve numuneleri Rus uzmanlara teslim etmesini istediğini vurguladığı kaydedildi.

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