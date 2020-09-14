Navalny'nin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny’nin sağlığının ilerleme gösterdiği ve artık kısa süreliğine yatağından ayrılabildiği bildirildi. Bu arada Almanya, Fransız ve İsveç laboratuvarlarının da Navalny’nin Sovyet döneminden kalma sinir gazı Novichok’la zehirlendiği yönündeki bulgularını doğruladığını açıkladı. Putin’e karşı muhalefetin en önde gelen ismi Navalny, 20 Ağustos’ta Rusya’da bir iç hat seferindeyken hastalandıktan iki gün sonra Almanya’ya getirilmişti ve halen Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavi görüyor. Berlin, Rusya’dan olayı araştırmasını talep ediyor. Rusya ise soruşurma için Rus yetkilileri Berlin’e göndermeyi istiyor. Charite Hastanesi, Navalny’nin suni solunum cihazına artık bağlı olmadığını belirtti. Açıklamada, Rus muhalefet liderinin halen fiziki egzersizler yaptığı ve kısa aralıklarla yatağından ayrılabildiği bilgisi verildi. Hastanenin açıklamasında, 44 yaşındaki Rus politikacının uzun vadeli sağlık durumuna dair öngörüler hakkında ayrıntı verilmedi. Doktorlar, Navalny’nin durumu iyiye gitse de zehirlenmenin uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği ihtimalinin olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kremlin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer dünya liderlerinden zehirlenme vakasıyla ilgili sorulara yanıt vermesi için yapılan çağrılara tepki göstererek, olayda herhangi bir resmi bağlantının olmadığını savundu ve Batı’yı Moskova’ya karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Almanya: “Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar da zehirlenmeyi doğruladı” Almanya hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlarda yürütülen testlerin, bir Alman askeri laboratuvarının Navalny’nin Novichok’la zehirlendiği yönündeki daha önce elde ettiği bulguları desteklediğini açıkladı. İngiliz yetkililer, 2018 yılında İngiltere’nin Salisbury kentinde Rus casus Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında da aynı tür maddenin kullanıldığını açıklamıştı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Lahey’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) de referans laboratuvarlarında testler yürütmek üzere Navalny’den numuneler alınması yönünde adımlar attığını belirtti.