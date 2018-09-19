Navaz Şerif’e Tahliye Kararı

Pakistan mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif, kızı ve damadına yönelik hapis cezalarını askıya aldı ve kefaletle tahliye edilmelerini kararlaştırdı.
İslamabad Yüksek Mahkemesi Şerif ailesinin karara itiraz etmesinin ardından bu sonuca vardı.
Şerif, kızı ve damadı yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.
Savcılar karara itiraz edeceklerini ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını kaydetti.
Şerif 10 yıl, kızı 7, damadı da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Şerif bu ay başında Londra’da hayatını kaybeden eşinin cenazesine katılabilmesi için şartlı tahliye edilmişti.
2017 Temmuz ayında Pakistan Anayasa Mahkemesi Şerif’i yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başbakanlık görevinden almıştı. Panama belgelerinin sızmasının ardından Şerif’e suçlamalar yöneltilmişti.
Başbakan Khan’a yakın isimlerden Senatör Jayed Faisal, mahkemenin sadece Şerif’in ve aile üyelerinin cezasını askıya aldığını, onları aklamadığını vurguladı.
Yine Rus jeti düştü!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Eski başbakan hakkında sürpriz karar
Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!
Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum