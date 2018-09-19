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Navaz Şerif’e Tahliye Kararı

19.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

Pakistan mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif, kızı ve damadına yönelik hapis cezalarını askıya aldı ve kefaletle tahliye edilmelerini kararlaştırdı. İslamabad Yüksek Mahkemesi Şerif ailesinin karara itiraz etmesinin ardından bu sonuca vardı

Navaz Şerif’e Tahliye Kararı

Pakistan mahkemesi eski Başbakan Navaz Şerif, kızı ve damadına yönelik hapis cezalarını askıya aldı ve kefaletle tahliye edilmelerini kararlaştırdı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi Şerif ailesinin karara itiraz etmesinin ardından bu sonuca vardı.

Şerif, kızı ve damadı yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılar karara itiraz edeceklerini ve konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını kaydetti.

Şerif 10 yıl, kızı 7, damadı da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şerif bu ay başında Londra’da hayatını kaybeden eşinin cenazesine katılabilmesi için şartlı tahliye edilmişti.

2017 Temmuz ayında Pakistan Anayasa Mahkemesi Şerif’i yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başbakanlık görevinden almıştı. Panama belgelerinin sızmasının ardından Şerif’e suçlamalar yöneltilmişti.

Başbakan Khan’a yakın isimlerden Senatör Jayed Faisal, mahkemenin sadece Şerif’in ve aile üyelerinin cezasını askıya aldığını, onları aklamadığını vurguladı.

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