Navaz Şerif'in eşi toprağa verildi

Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden eşi Begüm Gülsüm Navaz'ın cenazesi, Lahor'da toprağa verildi.

Lenf kanseri tedavisi gördüğü Londra'da salı günü hayatını kaybeden Gülsüm Navaz için ilk tören, dün Londra'daki Regent's Park'ta bulunan Merkez Cami'de düzenlendi.

Buradaki törene katılan Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif ve kızı Asma, cenazeyi Lahor'a getirdi.

Bu sabah Lahor'a getirilen Navaz'ın cenaze törenine katılabilmesi için hapishaneden 17 Eylül'e kadar izin verilen Navaz Şerif, kızı Meryem ve damadı Muhammed Safdar ile taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, eski Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Asad Kaiser ile çok sayıda eski bakan, politikacı ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) üyesi katıldı.

Taziyelerin ardından Gülsüm Navaz'ın cenazesi, Lahor'un Jati Umra bölgesinde kılınan cenaze namazını müteakip, Şerif aile mezarlığındaki kayınpederi ve kayınbiraderinin yanına defnedildi.