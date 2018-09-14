Navaz Şerif'in eşi toprağa verildi

Pakistan'ın cezaevindeki eski Başbakanı Navaz Şerif'in İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden eşi Begüm Gülsüm Navaz'ın cenazesi, Lahor'da toprağa verildi.
Lenf kanseri tedavisi gördüğü Londra'da salı günü hayatını kaybeden Gülsüm Navaz için ilk tören, dün Londra'daki Regent's Park'ta bulunan Merkez Cami'de düzenlendi.
Buradaki törene katılan Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif ve kızı Asma, cenazeyi Lahor'a getirdi.
Bu sabah Lahor'a getirilen Navaz'ın cenaze törenine katılabilmesi için hapishaneden 17 Eylül'e kadar izin verilen Navaz Şerif, kızı Meryem ve damadı Muhammed Safdar ile taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, eski Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Asad Kaiser ile çok sayıda eski bakan, politikacı ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) üyesi katıldı.
Taziyelerin ardından Gülsüm Navaz'ın cenazesi, Lahor'un Jati Umra bölgesinde kılınan cenaze namazını müteakip, Şerif aile mezarlığındaki kayınpederi ve kayınbiraderinin yanına defnedildi.
Öte yandan, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da temaslarının ardından Lahor'a giderek, Şerif ailesine başsağlığı dileğini ileteceği bildirildi.
- 1 yıldır tedavi görüyordu
Salı günü hayatını kaybeden Gülsüm Navaz, bir yıldır Londra'da kanser tedavisi görüyordu.
Son olarak haziran ayında durumu ağırlaşan Navaz'ın kapanan bilinci, eşi ve kızının haklarında Pakistan'da çıkan hapis kararı üzerine Londra'dan ayrılmalarından bir gün sonra açılmıştı.
Basına açıklama yapan oğlu Hüseyin, annesinin son dönemde durumunun iyiye gittiğini, yoğun bakımdan çıkarılarak odaya alındığını belirtmiş, ancak pazar gecesi yeniden ağırlaşan Gülsüm Navaz'ın salı günü vefat ettiğini duyurmuştu.
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