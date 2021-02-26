HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Navigasyona inandı, Sinop Kalesi’ne takıldı

Navigasyona inandı, Sinop Kalesi’ne takıldı

26.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta navigasyonun yanlış yönlendirmesi yüzünden yanlış yola giren saman yüklü tır Sinop Kalesi’nin altından geçemeyerek mahallede mahsur kaldı.Saman yüklü 58 FN 277 plakalı tır Mardin’den Sinop’a doğru yola çıktı.

Sinop’ta navigasyonun yanlış yönlendirmesi yüzünden yanlış yola giren saman yüklü tır Sinop Kalesi’nin altından geçemeyerek mahallede mahsur kaldı.
Saman yüklü 58 FN 277 plakalı tır Mardin’den Sinop’a doğru yola çıktı. Daha önce Sinop’a hiç gelmeyen tırın sürücüsü yolu bulmak için navigasyona güvendi. Navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola giren tır dar sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Yolun devamında ise Sinop Kalesi’ne takıldı.
4 metre 35 santimetre yüksekliğe kadar araçların geçebildiği kalenin altından geçen yoldan saman yüklü tır geçemedi. Tırın orada tıkanması sonuncu yolun kapanması üzerine polis ve zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekiplerinin yönlendirmesi sonucu tır kalenin yanında bulunan otoparka çekildi.
Mahallede mahsur kalan tır samanın bir katının ayrı bir araca alınmasının ardından yoluna devam edebildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Seyahat İzin Belgesi 2021... ALO 199, e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstüne şehirler arası yolculuk belgesi nereden alınır?

e-Devlet'ten seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada

Karadeniz'de kırmızı alarm! 19 yerleşim yeri karantinada

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Mesajlar kan dondurdu! Genç kıza eski sevgilisinden ölüm tehdidi

Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Mersin'den yürek yakan haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Yürek yakan haber! Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un ağabeyine karşı koruma kararı aldırdı

Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Tehdit ettiği ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.