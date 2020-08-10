NAVTEX nedir, hangi durumlarla ilan ediliyor?

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran sismik arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için denizcilikte uyarı notu olarak da bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti.

NAVTEX 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti ve Doğu Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da son gelişmeler sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunanistan, Türkiye'yi bölgede barışa ve güvenliğe zarar veren yasadışı eylemlere son vermesi yolunda uyarısyor" denildi.

Yazılı haberleşme sistemi

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor.

Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.