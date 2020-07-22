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NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan edince ne olur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 08:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunanistan Genel Kurmay Başkanı'nın acilen ülkesine döndü. Denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAVTEX ne demek? NAVTEX ilan edince ne olur? İşte NAVTEX hakkında resmi bilgiler..

NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan edince ne olur?

NAVTEX ilan etmek nedir sorusu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiğini açıkladıktan sonra Yunanistan Genel Kurmay Başkanı acilen ülkesine dönmüştü. Son dakika NAVTEX ilan edilince vatandaşlar NAVTEX nedir, NAVTEX ilan edince ne olur sorularının cevabını aramaya başladı.

NAVTEX nedir?

Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış hali olan NAVTEX , denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.
Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili Ingilizce'dir.

NAVTEX ilan edince ne olur?

Türkiye Yunanistan gerilimi sonrası araştırılmaya başlanan NAVTEX, gemilerde kullanılır ve gemilere anında bazı bilgileri yayan otomatik bir sistemin adıdır. NAVTEX 'in gemilere dağıttığı bilgilerden bazıları ise; aciliyet, denizde yapılan çalışmalar, emniyet, arama kurtarma ilanlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, deniz seyir ikazlarını ve benzeri bilgileri otomatik olarak paylaşır.

NAVTEX ilan etmek ne anlama gelir?

Gemilerde bilgi dağıtımını otomatik olarak yapan sistem olan NAVTEX cihazı üzerinden bildirim yapıldığında, NAVTEX ilan edilmiş olur. NAVTEX cihazı kendi radyo alıcısını içinde bulunduran, mesajları kağıtlara basabilen, küçük ve düşük maliyetli bir cihazdır.
Türkiye'nin NAVTEX ilanı ise Doğu Akdeniz üzerindenki haklardan dolayı gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk NAVTEX ilanını 21 Temmuz 2020'de gerçekleştirdi.

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