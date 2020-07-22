NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan edince ne olur?

NAVTEX ilan etmek nedir sorusu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiğini açıkladıktan sonra Yunanistan Genel Kurmay Başkanı acilen ülkesine dönmüştü. Son dakika NAVTEX ilan edilince vatandaşlar NAVTEX nedir, NAVTEX ilan edince ne olur sorularının cevabını aramaya başladı.

NAVTEX nedir?

Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış hali olan NAVTEX , denizcilerin kullandığı, ilgi sahalarını belirleyen hayati önemi taşıyan bir cihazdır. NAVTEX cihazı seyir halinde olan tüm gemilerin aynı anda birçok bilgiyi almasını sağlar.

Narrow Band Direct Printing: NBDP isimli özel bir yazıcıyla ilan yazdırılır. Gelen mesajları dar bant direk yazdırma yöntemi olarak kullanılır. NAVTEX'te gelen mesajların hepsinin dili Ingilizce'dir.

NAVTEX ilan edince ne olur?

Türkiye Yunanistan gerilimi sonrası araştırılmaya başlanan NAVTEX, gemilerde kullanılır ve gemilere anında bazı bilgileri yayan otomatik bir sistemin adıdır. NAVTEX 'in gemilere dağıttığı bilgilerden bazıları ise; aciliyet, denizde yapılan çalışmalar, emniyet, arama kurtarma ilanlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, deniz seyir ikazlarını ve benzeri bilgileri otomatik olarak paylaşır.