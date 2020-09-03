NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimin unsurlarından birisi de art arda gelen NAVTEX ilanları.

Son olarak Türkiye, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki atış eğitimleri için iki yeni Navtex ilan etti.

Ankara daha önce de Oruç Reis gemisi için denizcilikte uyarı notu olarak da bilinen yeni bir NAVTEX ilan etmiş, ilan edilen NAVTEX'in süresi peş peşe gelen güncellemelerle uzatılmıştı.

Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti ve Doğu Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütüyor.

Yazılı haberleşme sistemi

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor.

Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.