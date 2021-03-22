Nawal El Saadawi: Mısır'da cesaretiyle kuşaklar boyu kadınlara ilham veren feminist

"Bana 'Sen yırtıcı ve tehlikeli bir kadınsın' dediler. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler yırtıcı ve tehlikelidir."

89 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı önde gelen doktor, feminist ve yazar Nawal El Saadawi'nin sözleriydi bunlar. böyle diyor.

El Saadawi, onlarca yıl kendi hayat hikayesini ve bakış açısını, romanları, makaleleri, otobiyografik yazıları ve çok sevilen sohbetlerinde paylaştı.

Can acıtıcı şeyleri açıkça ifade etmekteki cesareti ve kadınların siyasi ve cinsel haklarını ilerletme mücadelesindeki ısrarıyla kuşaklar boyu çok sayıda kadına ilham verdi.

Fakat aynı zamanda cesareti yüzünden öfkeli tepkilerin, ölüm tehditlerinin hedefi oldu hatta hapse atıldı.

Arkadaşı ve çevirmeni Omnia Amin 2020 yılında BBC'ye verdiği mülakatta onun için "Savaşçı bir ruhla doğmuş. Onun gibi insanlar çok az" demişti.

Ailesi onu 10 yaşında evlendirmek istedi

1931 yılında Kahire yakınlarında bir köyde, ailesinin dokuz çocuğunun ikincisi olarak doğdu.

Babası düşük maaşlı bir memurdu ama annesi zengin bir aileden geliyordu.