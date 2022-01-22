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Nayib Bukele'den TUSAŞ ziyaretine GORA göndermesi! "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım"

22.01.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ziyaretiyle ilgili esprili bir tweet paylaştı. Bukele tweetinde, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" ifadelerini kullandı. Bukele'nin paylaşımı Cem Yılmaz'ın Gora filminde canlandırdığı "Arif" karakterinin "Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun, uzaylılar tarafından kaçırıldım" repliğine gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

Nayib Bukele'den TUSAŞ ziyaretine GORA göndermesi! "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım"

Türkiye temasları kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

"TÜRK UZAY ÜSSÜ TARAFINDAN KAÇIRILDIM"

TUSAŞ'ın twitter adresinden "El Salvador Cumhurbaşkanı Sn Nayib Bukele'nin şirketimizi ziyaretleri kapsamında El Salvador ile Uzay ve Uydu Sistemleri konusunda işbirliği anlaşmasına imza attık. İki ülke için hayırlı olsun" açıklamasıyla paylaşılan ziyaret videosunu alıntılayan Bukele, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" ifadelerini kullandı.

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GORA FİLMİNE GÖNDERME YAPTI

Bukele'nin paylaşımı Cem Yılmaz'ın Gora filminde canlandırdığı "Arif" karakterinin "Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun, uzaylılar tarafından kaçırıldım" repliğine gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.

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İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Öte yandan ziyarette uzay ve uydu sistemleriyle ilgili işbirliği anlaşması imzalandı.


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Türkiye
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