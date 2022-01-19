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Nayib Bukele kimdir, aslen nereli? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kaç yaşında?

19.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nayib Bukele'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan El Salvador Devlet Başkanı 'Bu Perşembe Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyarete gidiyorum' ifadelerine yer vermesinin sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Nayib Bukele kimdir, aslen nereli? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Nayib Bukele kimdir, aslen nereli? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kaç yaşında?

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele resmi Twitter hesabı üzerinden 'Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ediyorum' ifadelerini kullandı. Gelişme sonrası Bukele'nin yaşamı araştırılıyor. Nayib Bukele ve Recep Tayyip Erdoğan arasında geçecek olan görüşmede kripto para piyasasının da gündemde olacağı konuşuluyor. peki Nayib Bukele kimdir?

EL SALVADOR DEVLET BAŞKANI NAYİB BUKELE KİMDİR?

24 Temmuz 1981 tarihinde San Salvador'da dünyaya gelen Nayib Armando Bukele Ortez, Salvadorlu siyasetçi ve iş adamıdır. Bukele, 2015 senesinden 2018'e kadar San Salvador'un belediye başkanlığını üstlendi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda ise El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

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Nayip Bukele, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğmuştur. Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğlu olduğu bilinmektedir.

Nayip Bukele, ayrıca Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.

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